От 15 август Варна ще има нов сайт с всички културни и обществени събития в града

От 15 август Варна ще има нов онлайн портал, който ще обединява информацията за всички културни и обществени събития в града, съобщи днес на пресконференция началникът на общинската дирекция „Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева.

Платформата ще се попълва от културни институции и организации, които организират обществени прояви. На сайта ще бъде достъпна подробна програма по дати, часове и направления, уточни Георгиева. По думите ѝ инициативата ще улесни както жителите, така и гостите на града, като синхронизира календарите на различните организатори.

Подготвя се и възстановяването на емблематичната мозайка „Хората и морето“ от вече съборената автогара във Варна, допълни тя. Произведението, което в миналото е украсявало стената в чакалнята, през 2024 г. бе демонтирано и съхранено при подходящи условия. Сега мозайката ще бъде монтирана върху фасадата на Хуманитарната гимназия и ще се впише във визуалния облик на входа на новостроящата се сграда на училището. Монтажът се очаква да приключи в рамките на месец и половина.