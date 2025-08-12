Подробно търсене

53 градуса по Целзий бяха измерени в Югоизточна Турция

Мина Димитрова
53 градуса по Целзий бяха измерени в Югоизточна Турция
53 градуса по Целзий бяха измерени в Югоизточна Турция
Жена се крие под сянката на чадър, докато върви в горещ летен ден в Истанбул. Снимка: AP Photo/Francisco Seco, архив
Анкара ,  
12.08.2025 16:47
 (БТА)

Петдесет и три градуса по Целзий показаха днес термометрите в югоизточния турски град Шанлъурфа, предаде Анадолската агенция.

Изнурителната жега продължава да оказва негативно влияние върху живота на местните жители. Поради високите температури обичайно оживените улици и булеварди на града опустяха и много граждани потърсиха спасение и прохлада в парковете под сянката на дърветата. 

Шанлъурфа е един от градовете в Турция с най-високи температури на въздуха. 

/МИД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:11 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация