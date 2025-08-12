Пламен Андреев бе представен в Сантандер и обеща да се бори с всички сили за титулярното място

Българският национал Пламен Андреев е амбициран да се бори с всички сили за място в титулярния състав на испанския футболен клуб Расинг Сантандер, който го представи днес пред феновете на отбора. Бившият вратар на Левски пристигна на "Ел Сардинеро" на 29 юли под наем от нидерландския Фейенорд.

Андреев стартира като титуляр в контрола на Сантандер още във втория си ден с отбора и не допусна гол при победа с 2:1 срещу Алтетик Билбао. Той бе заменен в 46-ата минута от Йокин Ескиета, който изигра 44 мача за Сантандер през миналия сезон в ЛаЛига 2 и два в битките за промоция, допускайки 58 гола.

Във втората контрола, спечелена с 1:0 срещу Осасуна, Андреев замени Ескиета на почивката и отново не допусна гол, а в следващата запази суха мрежа срещу Каляри, оставайки на терена 90 минути. По-късно в същия ден, отново срещу италианците, Ескиета допусна гол за равенство 1:1.

"Не можеш да израстваш като вратар, ако няма конкуренция и не се бориш за мястото си", заяви той при представянето си в Сантандер.

"Искам да покажа на какво съм способен. Чакам с нетърпение да усетя емоциите в испанския футбол, което ще се случи само след няколко дни на "Ел Сардинеро". Уважавам Йокин, но ще се боря за мястото ми в отбора. Имаме добър състав и добра конкуренция", продължи българският национал преди домакинството срещу Кастейон на 17 август.

Андреев, който Фейенорд привлече от Левски за около 1.2 милиона евро през миналия август, бе определен като "диамант" в селкцията от спортния директор на отбора Кема Арагин.

Расинг Сантандер завърши миналия сезон в Сегунда дивисион на пето място с актив от 71 точки. Това осигури на "зелено-белите" място в плейофите за изкачване в елита, но те направиха равенство 3:3 с Мирандес в първия мач и отстъпиха с 1:4 във втория. Именно в този двубой Сантандер си вкара два автогола, единият от които бе на титулярния страж Ескиета.

Това бе полуфинал за попълване на Ла Лига, а Мирандес бе победен от Реал Овиедо в решителните сблъсъци.