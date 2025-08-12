Подробно търсене

Европейската комисия разреши придобиването на българската "Ти Би Ай банк" от щатския глобален инвестиционен фонд "Адвент Интернешънъл"

Делян Петришки
Снимка: "Ти Би Айбанк"
Брюксел/София ,  
12.08.2025 17:06
 (БТА)

Европейската комисия (ЕК) одобри придобиването на пълния контрол над българската "Ти Би Ай банк" (TBI bank) от щатския глобален частен инвестиционен фонд "Адвент Интернешънъл" (Advent International). От Комисията се произнесоха по сделката по силата на Регламента за сливанията на ЕС, съобщиха от ЕК.

Трансакцията засяга основно операции на банковия сектор в България, Гърция и Румъния. 

От Комисията заключват, че сделката няма да застраши конкуренцията предвид ограничените пазарни позиции на придобиваната компания. Придобиването беше разгледано съгласно опростена процедура за преглед. 

От цифровата потребителска кредитна група "4файнанс Холдинг" (4finance Holding S.A.) сключиха сделката по прехвърляне на собствеността върху "Tи Би Ай банк" с  "Адвент Интернешънъл" във втората половина на април т.г. 

/ЕС/

