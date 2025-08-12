Подробно търсене

Прогнозите са за усилване на вятъра в района на пожарите в община Сунгурларе, съобщи ст. комисар Любомир Баров

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Прогнозите са за усилване на вятъра в района на пожарите в община Сунгурларе, съобщи ст. комисар Любомир Баров
Прогнозите са за усилване на вятъра в района на пожарите в община Сунгурларе, съобщи ст. комисар Любомир Баров
Снимка: кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров (ВЯ)
Сунгурларе,  
12.08.2025 16:36
 (БТА)

Продължава гасенето на пожара в община Сунгурларе. Трите огнища са обединени в общ фронт, а прогнозите са за усилване на вятъра в района, съобщи заместник-директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) старши комисар Любомир Баров. 

По думите за гасенето на огъня продължава използването на летателна техника, която е подпомогнала предотвратяването на върхов пожар. Към този момент няма пряка опасност за населените места - селата Скала и Бероново, увери кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Той добави, че обявеното бедствено положение остава в сила до пълното погасяване на пламъците. 

"При нужда и през утрешния ден ще призовем Министерство на отбраната да ни подпомогнат със същия брой служители. Двадесет и една пожарни работят от вчерашния ден без промяна, като само сменяме екипите. На място работят горски служители, специализирана техника, колегите от Министерство на отбраната, както и хеликоптер, който работи през деня", допълни Баров.

/МК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:10 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация