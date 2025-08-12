С нови директори ще започнат учебната година десет образователни институции в област Разград. Спечелилите конкурсите за заемане на длъжността бяха представени днес пред медиите от началника на Регионалното управление на образованието (РУО) в Разград Ангел Петков.

Петков поздрави новите ръководители за достойното им представяне на конкурсите, като им пожела да сформират добри екипи, да имат добра комуникация с родителите и да работят всички заедно за благото на образованието и за бъдещето на децата. Началникът на РУО-Разград се обърна с призив към директорите професионализмът да надделее в работата им, за да може да се подобрят резултатите в ръководените от тях образователни институции.

Новите директори представиха приоритетите и визията си за бъдещото развитие на учебните заведения, които ще ръководят. Директорът на Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий" в Завет Садие Федаил заяви, че основното, което е заложила в концепцията си, е да кандидатства училището да стане иновативно, като проектът да бъде в началния етап ориентиран към екологично образование. Друг акцент в работата й ще е училището да продължи да бъде стабилна образователна институция с основна и средна степен на образование, с профил природни науки в STEM направление с разширение на заниманията по интереси. Също така новият директор на училището в Завет залага да продължи работата по проекти.

Основна цел, която си поставя в работата директорът на Основно училище „Отец Паисий“ в исперихското село Подайва Метин Али е да подобри качеството на образованието в училището и да го направи най-доброто в общината. „Стъпвам на една много добра база, което е достатъчно за да развие училището до нови висоти през следващите няколко години“, посочи новият директор.

Като индикатор за гласуваното доверие от страна на родители и ученици към ръководството и педагогическия екип в училището новият директор на Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ в кубратското село Севар Гюнай Хюсеинов изтъкна ръста в броя на възпитаниците на училището. Той посочи, че усилията му ще бъдат насочени към предоставяне на все по-качествено образование на подрастващите, подобряване на материално-техническата база, оборудването на кабинети, както и в усвояването на българския книжовен език от учениците.

Акцентът, който е направила в концепцията си директорът на Средно училище „Христо Ботев" в Кубрат Нина Цонева е оформен в шест стратегически цели. Първата е да се повиши привлекателността на училището като се разшири приема чрез въвеждане на по-привлекателни профили в план-приема през следващата учебна година. Останалите цели на Цонева са свързани с повишаване на образователните резултати от изпитите от националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити, подобряване на уменията на учениците и техните компетентности, обучения на екипа и педагогическите специалисти, подобряване на образователната среда, както и разширяване на контактите в национален и международен план.

Директорът на Основно училище „Виделина“ в лознишкото село Сейдол Светла Жечева заяви, че основните цели на ръководството на училището ще са привличане на все повече ученици, за да може по думите й това малко, хубаво и колоритно училище да продължи да съществува. Като най-голям недостатък в училището относно неговото развитие тя посочи ограничения бюджет. „Но намираме начин да се справим. Разчитаме на дарения от обществеността, както и на подкрепата на родителите“, добави Жечева.

Новият директор на Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ в Самуил Мерия Али отбеляза, че в концепцията си е заложила да развие училището като една модерна образователна институция и като общност с приоритети качество на обучението, приобщаваща среда и иновации. Тя изрази надежда заедно с екипа си да постигнат устойчив успех.

Обучение, човешки ресурси и партньорство ще са сред акцентите в работата на Биана Тодорова, която поема окончателно ръководството на Националната професионална техническа гимназия в Разград „Шандор Петьофи“. Като основни цели тя си поставя разкриване отново на столовото хранене за учениците и персонала на училището, повишаване на резултатите от изпитите. Учебната година през септември гимназията ще открие с нови работилници и техника, доставени по проекта за изграждане на Център за високи постижения, каза още Тодорова. Тя изказа благодарност на 44 фирми от Разградска и Търговищка област за партньорството и съдействието в осъществяването на дуалната система на обучение.

Целта, които си поставя директорът на Центъра за подкрепа за личностно развитие - Ученическо общежитие „Максим Горки“ в Кубрат Росица Неделчева, е екипът да продължи да предоставя обща подкрепа под формата на самоподготовки, консултации по различни учебни предмети, занимания по интереси, индивидуална и групова възпитателна работа.

„И занапред, ние и нашия екип ще се стремим да осигурим едно национално, социално, духовно, нравствено и физическо развитие и съответно подкрепа на всяко едно дете и на всеки ученик в нашия център, което да се съответства с неговата възраст, с потребностите, способностите и интересите, които имат“, заяви директорът на Центъра за специална образователна подкрепа в Кубрат Ваня Петкова.

По уважителни причини на представянето не присъства Фатме Ахмедова, спечелила конкурса за директор на Основно училище „Свети Паисий Хилендарски" в самуилското село Хърсово.

Ангел Петков заяви, че конкурси за директори са били обявени за 15 образователни институции в област Разград. В пет от тях не е имало кандидати. Директор на Основно училище „Васил Левски“ в заветското село Сушево си остава Назиф Юсеин, а на Професионалната гимназия по земеделие „Климент Тимирязев" – Ердинч Сали. Основно училище „Д-р Петър Берон“ в разградското село Осенец ще продължи да бъде ръководено от Светла Бошнакова, а временно изпълняващ длъжността директор на Спортното училище в Разград отново ще е Дениз Хамид. До провеждане на нов конкурс Общежитието за средношколци в Разград ще бъде ръководено от Евгени Драганов.