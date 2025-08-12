Дефинирани са множество ограничения на системата за пожарогасене Guardian на самолет "Спартан", каза министър Атанас Запрянов

Дефинирани са множество ограничения при подготовката за мисия „Десантиране на контейнери за пожарогасене Guardian“ със самолет "Спартан". Това посочва министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев. Въпросът е относно използване на система за гасене на пожари Guardian и е публикуван на сайта на Народното събрание.

Подготовката за използване на контейнери Guardian е проведена на симулатор на самолет "Спартан" в „LEONARDO S.p.A Aircraft Division“, Италия, в авиобаза Враждебна и с изпълнение на тренировъчни полети за десантиране на контейнери Guardian на летище Чешнегирово, обяснява в отговора си Атанас Запрянов. През август 2023 г., след приключване на летателната подготовка, Военновъздушните сили (ВВС) са анализирали и оценили резултатите от подготовката за мисия „Десантиране на контейнери за пожарогасене Guardian“ със самолет "Спартан", при което са дефинирани множество ограничения и проблемни въпроси, свързани с безопасността на полетите.

Към подготовка за пожарогасене с десантиране на контейнери Guardian се допускат екипажи, подготвени и допуснати до мисия „Десантиране на товари от въздуха с контейнери - Combat/Container Delivery System (C.D.S.)”. Въпреки настояването на BBC от „LEONARDO S.p.A Aircraft Division“ са пропуснали етап от подготовката, а именно - десантиране на леки и средни товарни контейнери. Програмата на „LEONARDO S.p.A Aircraft Division“ за летателна подготовка е била изпълнена в състав на смесен екипаж и не е включила изпълнение на полет за десантиране на контейнери Guardian в състав само на български екипаж, отговаря още министърът.

Към 1 август 2025 г. двамата пилоти, сертифицирани на 22 юни 2023 г. за десантиране на контейнери Guardian, не са достигнали условията за изпълнение на задачата за десантиране на товар от въздуха в състава на екипаж. Към реално изпълнение на мисията се допускат екипажи, запознати с утвърдени техники, тактики и процедури (ТТП) за пожарогасене от въздуха с контейнери Guardian и изготвени към тях Правила и мерки за безопасност. Такива не са налични и към 1 август 2025 г. във ВВС не е постъпила информация за инициатива на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Използването на система Guardian без налични ТТП ще доведе до експоненциално намаляване на ефективността, до увеличаване на риска и застрашително намаляване нивото на безопасност, обяснява Атанас Запрянов.

В ход е подготовката на определените екипажи от авиобаза Враждебна за десантиране на товари от въздуха с контейнери. При достигане на условията и натрупване на необходимия опит е планирано част от тях да започнат подготовка за десантиране на контейнери Guardian. Планирани са и регулярни тренировъчни сесии на симулатор, с какъвто разполагат ВВС на Румъния, посочва още Запрянов.

Реалното изпълнение на задачи ще се извърши след приключване на пълната подготовка и детайлна оценка на обстановката и нивото на приемлив риск, посочва още министърът.

Системата за гасене на пожари Guardian е получена в резултат на договора за закупуване на самолетите Spartan, като цената е 6,7 млн. евро, посочва още Атанас Запрянов.

В края на юли Димитър Георгиев, заместник-командир на Военновъздушните сили, обясни, че системата се използва с много ограничения и на границата на експлоатационните характеристики на самолет "Спартан". Предложили сме придобиването на от два до три нови самолета "Спартан", цената на един самолет е около 75 млн. евро със система за гасене на пожари. Самолет „Спартан“ от новата генерация предвижда използването на противопожарен модул, който се инсталира на самолета и от порядъка на 90 минути може да бъде натоварен самолетът и да хвърли до осем тона вода, каза още той.