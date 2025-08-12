Цените на плодовете на сръбския пазар са се увеличили с 81,4 процента за една година, сочи доклад на сръбския Статистическия институт

Цените на плодовете местно производство в Сърбия са се увеличили с 81,4 процента от юни миналата година до юни тази година, сочи доклад на сръбския Статистически институт, цитиран от регионалната телевизия Ен1.

В общ план цените на селскостопанските и рибните продукти са се увеличили с 13,4 процента през юни 2025 г. в сравнение със същия месец на 2024 г., се казва още в доклада.

„Разглеждайки основните продуктови групи, в сравнение със същия месец на миналата година, най-голям ръст на цените е регистриран в групите зърно (3,9 процента) и плодове (81,4 процента)“, заявиха от института.

Докладът включва компании и предприемачи, които купуват селскостопански и рибни продукти директно от семейни ферми с цел продажба или преработка на закупените продукти, както и компании, които продават селскостопански и рибни продукти от собственото си производство.

Що се отнася до увеличенията на цените на месечна база, цените на производител на селскостопански и рибни продукти през юни 2025 г., в сравнение с май 2025 г., са се увеличили средно с 1,5 процента.

Най-голямото увеличение на цените на месечна база също е регистрирано при плодовете – с 22 процента.

Наблюдавано по основни продуктови групи, в сравнение с предходния месец, най-голямо увеличение на цените е регистрирано в групата „животински и птичи продукти“ (6,7 процента).

Цените на производител на селскостопански и рибни продукти в периода януари-юни 2025 г., в сравнение със същия период на 2024 г., са се увеличили средно с 4,8 процента.



При наблюдението на основни продуктови групи в периода януари-юни 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 г., най-голямо увеличение на цените е регистрирано в групите зърнени храни (15,9 процента), плодове (32,6 процента) и технически култури (4,9 процента), се посочва още в доклада.