МИНА: Черногорското правителство ще помогне на гражданите да отстранят щетите от пожарите, каза премиерът Милойко Спаич

Правителството на Черна гора ще бъде до своите граждани и ще предостави цялата необходима помощ за отстраняване на последствията от пожарите и възстановяване на загубеното, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, цитирайки премиера Милойко Спаич.

В социалната платформа „Екс“ Спаич написа, че Черна гора е засегната от тежки пожари на няколко места и те са причинили големи материални щети на гражданите и общностите.

„За съжаление са пострадали и пожарникари – тези, които безкористно и смело стоят на първа линия“, написа Спаич.

Той благодари на пожарникарите и изрази дълбокото си уважение към жертвата и смелостта, които те проявяват.

Спаич благодари и на приятелите на Черна гора от Сърбия, Хърватия и Словения, както и на партньорите от Европейския съюз и НАТО за бързата и безкористна помощ в духа на регионално сътрудничество и солидарност.

Той заяви, че Министерството на вътрешните работи, армията на Черна гора и всички компетентни служби ще останат на място, докато е необходимо.

Спаич обяви, че днес ще се проведе среща на Координационния екип за спасяване и защита, на която ще се анализира ситуацията и ще се издадат насоки за най-ефективно реагиране.

„Осъзнавам тежестта на загубите, които гражданите понесоха. Правителството на Черна гора ще бъде с вас - ще ви предоставим цялата необходима помощ, за да отстраните последствията и да възстановите загубеното“, заяви Спаич.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)