Ученичката Рени Паскалева, които е с медали от олимпиади, има публикация в най-авторитетния форум за изкуствен интелект в света

Единадесетокласничката от Първа частна математическа гимназия Рени Паскалева стана първият български ученик в историята, който записва имената си сред авторите на статия в CVPR - най-авторитетната научна конференция за изкуствен интелект и компютърно зрение в света. Тя е съавтор на разработка, която позволява на машините да разпознават и създават по-реалистични изображения на човешки емоции, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Рени е стипендиантка в лятната AI изследователска програма за ученици (STARS) на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя работи под ръководството на учени от INSAIT и на университета ETH Zürich, като активно се включва в разработването на един от проектите, който привлича вниманието на световния форум и е приет за публикация.

Ученичката е носителка на бронзов медал от Младежката балканиада по информатика, на бронзов медал по информатика от Международната Жаутиковска олимпиада и участва в отбора, който спечели абсолютното първо място на Турнира на младите естествоизпитатели през 2021 г.

CVPR (Conference on Computer Vision and Pattern Recognition) е най-цитираният форум за AI и компютърно зрение в света (с хирш-5 индекс 422) и номер 4 измежду всички научни сфери заедно със Science, Nature и New England Journal of Medicine. Всяка година стотици учени от цял свят кандидатстват за получаване на възможност да публикуват на конференцията, но малцина биват одобрени, отбелязват от МОН.

INSAIT е разположен в София и е първият институт в Източна Европа, който предлага условия за работа на световно ниво, съответстващи на тези във водещите западни университети и институти. Институтът е структуриран като специално звено към Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е създаден в партньорство с швейцарските ETH Zurich и EPFL, два от най-добрите технологични университети в света. Водещи учени от топ американски, европейски и израелски университети, и изследователски лаборатории ръководят и съветват института. Основният фокус на INSAIT е върху научните постижения: осъществяване на изследвания на световно ниво, привличане на международни учени с изключителни постижения и обучение на следващото поколение студенти и технологични лидери.