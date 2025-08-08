Подробно търсене

ХИНА: Хърватия изпраща самолет за гасене на пожари в Албания

Снимка: ХИНА
Загреб,  
08.08.2025 19:18
 (БТА)

Хърватското министерство на отбраната съобщи, че хърватски самолет Канадеър CL-415 е изпратен да помогне на Албания за гасене на пожари, предаде агенция ХИНА.

Поради все по-сериозната ситуация с горските пожари в Албания Хърватия изпрати днес противопожарния самолет Канадеър CL-415, за да помогне за потушаването на пожарите, се казва в прессъобщение на хърватското министерство на отбраната.

Хърватия предоставя за трети път това лято помощ на Албания в борбата с опустошителни горски пожари, съобщи министерството.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)

/ЕЩ/

