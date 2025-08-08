site.bta"Младежко сдружение-България" представя арт проекта "Звук и цвят"
"Младежко сдружение-България" в партньорство с Община Котел и Народно читалище “Зора-1872” – с. Ичера ще представят арт проекта "Звук и цвят“, съобщиха от пресцентъра на Община Котел.
От 8 до 11 август жителите и гостите на Котел, Жеравна, Медвен и Ичера ще имат възможност да се запознаят със съвременното българско изкуство.
Музика и живопис, представени от композитора Георги Попов, художничката Димитрина Дойчинова и „Колегиум Осанна“ с диригент д-р Елица Христова и певците Боряна Терзиева и Борис-Михаил Попов, представят на публиката творческия процес.
Авторите ще разкажат за принципите и детайлите в своята работа, а музиката, вдъхновена от картините, ще бъде допълнена с църковен репертоар, донесъл на ансамбъла „Колегиум Осанна" признание в Европа.
Програмата ще постави акцент и върху възрожденското наследство на Котленския край и 175-годишнината от рождението на Иван Вазов, с изпълнение на кантатата „Раковски“ по стихове от "Епопея на забравените".
Проектът NextGenerationEU, финансиран от Европейския съюз, включва и среща ателие на творческия екип с членовете на Клуба на инвалида в Котел.
Всички събития са с вход свободен.
/ТС/
