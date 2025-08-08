Подробно търсене

"Младежко сдружение-България" представя арт проекта "Звук и цвят"

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
"Младежко сдружение-България" представя арт проекта "Звук и цвят"
"Младежко сдружение-България" представя арт проекта "Звук и цвят"
Снимка: кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева, архив
Сливен,  
08.08.2025 17:38
 (БТА)

"Младежко сдружение-България" в партньорство с Община Котел и Народно читалище “Зора-1872” – с. Ичера ще представят арт проекта "Звук и цвят“, съобщиха от пресцентъра на Община Котел.

От 8 до 11 август жителите и гостите на Котел, Жеравна, Медвен и Ичера ще имат възможност да се запознаят със съвременното българско изкуство.

Музика и живопис, представени от композитора Георги Попов, художничката Димитрина Дойчинова и „Колегиум Осанна“ с диригент д-р Елица Христова и певците Боряна Терзиева и Борис-Михаил Попов, представят на публиката творческия процес.

Авторите ще разкажат за принципите и детайлите в своята работа, а музиката, вдъхновена от картините, ще бъде допълнена с църковен репертоар, донесъл на ансамбъла „Колегиум Осанна" признание в Европа.

Програмата ще постави акцент и върху възрожденското наследство на Котленския край и 175-годишнината от рождението на Иван Вазов, с изпълнение на кантатата „Раковски“ по стихове от "Епопея на забравените".

Проектът NextGenerationEU, финансиран от Европейския съюз, включва и среща ателие на творческия екип с членовете на Клуба на инвалида в Котел.

 Всички събития са с вход свободен. 

/ТС/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:16 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация