"Младежко сдружение-България" представя арт проекта "Звук и цвят"

"Младежко сдружение-България" в партньорство с Община Котел и Народно читалище “Зора-1872” – с. Ичера ще представят арт проекта "Звук и цвят“, съобщиха от пресцентъра на Община Котел.

От 8 до 11 август жителите и гостите на Котел, Жеравна, Медвен и Ичера ще имат възможност да се запознаят със съвременното българско изкуство.

Музика и живопис, представени от композитора Георги Попов, художничката Димитрина Дойчинова и „Колегиум Осанна“ с диригент д-р Елица Христова и певците Боряна Терзиева и Борис-Михаил Попов, представят на публиката творческия процес.

Авторите ще разкажат за принципите и детайлите в своята работа, а музиката, вдъхновена от картините, ще бъде допълнена с църковен репертоар, донесъл на ансамбъла „Колегиум Осанна" признание в Европа.

Програмата ще постави акцент и върху възрожденското наследство на Котленския край и 175-годишнината от рождението на Иван Вазов, с изпълнение на кантатата „Раковски“ по стихове от "Епопея на забравените".

Проектът NextGenerationEU, финансиран от Европейския съюз, включва и среща ателие на творческия екип с членовете на Клуба на инвалида в Котел.

Всички събития са с вход свободен.