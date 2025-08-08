Подробно търсене

Нова гореща вълна обхвана Франция, а през уикенда се очакват температури до 41 градуса

Алексей Маргоевски
Хора минават по площад "Трокадеро" край Айфеловата кула в Париж в пика на гореща вълна, 2 юли 2025 г. Снимка: AP/Christophe Ena
Лион,  
08.08.2025 19:33
Нова гореща вълна обхвана днес Франция, като в повече от 10 департамента в южната част на страната беше издадено предупреждение за опасно горещо време, а температурите може да надхвърлят 40 градуса в неделя, предаде Франс прес.

Според националната метеорологична служба "Метео-Франс" пикът на жегата се очаква в началото на следващата седмица в голяма част от страната, след уикенд с температури между 34 и 40 градуса в южната част.

"Екстремно високите температури се очаква да се покачат още в началото на следващата седмица", като най-горещите дни се очакват в понеделник и вторник, преди да се задържат поне до втората половина на седмицата, уточни днес "Метео-Франс".

След първата гореща вълна от 19 юни до 4 юли, този период е 51-ата гореща вълна, регистрирана във Франция от 1947 г. насам, сочат данните на "Метео-Франс".

