Във Франция започна разследване заради заплахи на израелски равин срещу Макрон

Разследване започна във Франция във връзка със заплашителни думи към президента Еманюел Макрон, отправени от израелски равин във видео, разпространено в ЮТюб, предаде Франс прес, като се позова на прокуратурата в Париж.
Разследването е започнало в резултат на сигнал, подаден от френския вътрешен министър Брюно Рьотайо и от платформа за подаване на сигнали за онлайн насилие и за онлайн съдържание на омразата.
Във видео, разпространено в „ЮТюб“ равинът Давид Даниел Коен, който както изглежда живее в Израел, напада вербално Макрон и го упреква заради плановете му да признае палестинската държава.
С това признаване, което Макрон планира да направи през септември, според равина, френският президент „ще изрази своя дълбок антисемитизъм“ и „ще обяви война на Бог“, казва във видеото равинът. Видеото е с продължителност 37 минути и е озаглавено „Краят на Франция и на Иран“.
„Този френски президент трябва да знае, че е в негов интерес да си подготви ковчега. Бог ще му покаже какво ще рече това да бъдеш толкова нагъл и да искаш да обявяваш война на Бог“, заявява равинът във видеото.
Това изказване беше определено от главния равин на Франция Хаим Корсия като „жалко и нетърпимо“. Корсия добави, че равинът Коен никога не е бил на длъжност във Франция, нито пък е получил религиозно обучение и диплома там.
