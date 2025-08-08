Предложения за промени в наредба целят насърчаване ползването на по-екологични и нисковъглеродни превозни средства в България

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние е публикуван за обсъждане в Портала за обществени консултации и на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С приемане на проекта на Постановление Наредбата ще се приведе в съответствие със Закона за пътищата и в националното законодателство ще се въведат изискванията на две евродирективи, свързани с таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури, се казва в Частичната предварителна оценка на въздействието на предложенията.

Промените в наредбата се изразяват в хармонизирането на текстовете, с които се въвежда задължително диференциране на тол таксата според екологичните характеристики на превозните средства, като се предвижда пътните такси да бъдат определяни не само според категорията и броя оси на пътното превозно средство, но и в зависимост от общата технически допустима максимална маса, екологична категория ЕВРО, клас емисии СО 2 и специфични емисии на превозното средство. С проекта на промени в наредбата се регламентира и еднодневната винетна такса за леките автомобили.

Създава се нов раздел, в който се урежда предоставянето на достъп на структурни звена на Министерството на финансите - Национална агенция по приходите и Агенция "Митници", до данни в Електронната система за събиране на тол такси.

Приемането на промените в наредбата ще доведе до благоприятно екологично въздействие върху околната среда, тъй като се цели насърчаване ползването на по-модерни, по-екологични и нисковъглеродни превозни средства, а пътните превозни средства, които замърсяват повече, ще заплащат по-високи такси, се казва още в частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на промени в наредбата.