Няма риск от военна интервенция от страна на САЩ в Мексико, заяви мексиканският президент Клаудия Шейнбаум

Владимир Арангелов
Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум. Снимка: AP/Marco Ugarte
Мексико,  
08.08.2025 19:26
Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви днес, че американски военнослужещи няма да влизат на територията на страната, след като в медиите се появиха съобщения, че е възможно Вашингтон да предприеме подобна стъпка, за да се бори срещу наркокартелите, предаде Ройтерс.

По-рано днес вестник „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е подписал нареждане Пентагонът да започне за използва военна сила срещу някои латиноамерикански наркокартели.

Шейнбаум заяви, че правителството ѝ е било информирано за предстоящо нареждане, но по думите ѝ то няма нищо общо с американски военни операции на територията на Мексико.

