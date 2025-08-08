Подробно търсене

Кристиано Роналдо определи "Златната топка" като фикция

Христо Бонински
Кристиано Роналдо определи "Златната топка" като фикция
Кристиано Роналдо определи "Златната топка" като фикция
Снимка: AP Photo/Michael Probst
Рияд,  
08.08.2025 19:34
 (БТА)

Петкратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо, който в момента е футболист на саудитския Ал-Насър, обяви, че тази награда е фиктивна. Коментарът на португалската суперзвезда бе пред официалния сайт на клуба.

"Златната топка", за тази година? За мен това е фикция", каза Роналдо.

Френското списание France Football обяви вчера номинираните 30 футболисти, които ще се борят за трофея за сезон 2024-25. Роналдо за втора поредна година не попада сред избраните играчи. Той е печелил престижната лична награда през 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017.

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:47 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация