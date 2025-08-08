Кристиано Роналдо определи "Златната топка" като фикция

Петкратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо, който в момента е футболист на саудитския Ал-Насър, обяви, че тази награда е фиктивна. Коментарът на португалската суперзвезда бе пред официалния сайт на клуба.

"Златната топка", за тази година? За мен това е фикция", каза Роналдо.

Френското списание France Football обяви вчера номинираните 30 футболисти, които ще се борят за трофея за сезон 2024-25. Роналдо за втора поредна година не попада сред избраните играчи. Той е печелил престижната лична награда през 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017.