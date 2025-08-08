Подробно търсене

Националите по бадминтон до 17 години са на подготвителен лагер на Белмекен

08.08.2025
Част от националните състезатели по бадминтон до 17 години продължават своята подготовка на високопланинска база "Белмекен". В лагера, който започна на 4 август и ще продължи до 16 август, участват Георги Рупцов, Стилиян Нановски, Елена Попиванова, Виктория Попова, Александра Пейкова и Симай Мехмедова, съобщават от българската федерация.

Към тях се присъединяват Майкъл Попов и Мария Попова от националния отбор на Франция в съответните възрастови групи.

Подготовката се провежда под ръководството на треньорите Илиян Кръстев, Михаил Попов и Иван Траков.

След лагера състезателите на България ще участват в няколко ранкинг турнира, планирани за септември и октомври.

