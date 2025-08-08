Националите по бадминтон до 17 години са на подготвителен лагер на Белмекен

Част от националните състезатели по бадминтон до 17 години продължават своята подготовка на високопланинска база "Белмекен". В лагера, който започна на 4 август и ще продължи до 16 август, участват Георги Рупцов, Стилиян Нановски, Елена Попиванова, Виктория Попова, Александра Пейкова и Симай Мехмедова, съобщават от българската федерация.

Към тях се присъединяват Майкъл Попов и Мария Попова от националния отбор на Франция в съответните възрастови групи.

Подготовката се провежда под ръководството на треньорите Илиян Кръстев, Михаил Попов и Иван Траков.

След лагера състезателите на България ще участват в няколко ранкинг турнира, планирани за септември и октомври.