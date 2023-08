За осми път Стара Загора се превръща в столица на бирата по време на петдневния „Beerфест“

За осма година жителите и гостите на Стара Загора ще имат възможността да се насладят на качествено пиво, мезета и музика във вече превърналото се в традиция събитие „Beerфест“. Това съобщиха организаторите от „Загорка“ АД. Петдневният фестивал тази година ще се проведе от 30 август и до 3 септември. Той ще предложи незабравими изживявания с любими български и чужди хитове, изпълнени на живо от откритата сцена в парк „Загорка“.

През тази година музикалната програма ще предложи различни музикални стилове във всеки от дните. Старт на Beerфестът на 30 август ще дадат старозагорската група Beyonce Tribute, след тях на сцената ще се качи британецът Tony as Robbie Williams. Програмата ще продължи Мария Илиева и Pavell & Venci Venc. На 31 август първи на сцената на „Beerфестът“ ще излезе Донко Марков, който ще потопи присъстващите в магията на традиционния български фолклор. След него публиката ще може да се наслади на гласа на Невена Цонева, а музикален финал на вечерта ще дадат ТОНИКА СВ. Третата вечер ще е под знака на хип- хопа. Зрителите ще могат да видят отново DJ Stevie G Official и DJ Stanchika в колаборация с Irie Bear. Старозагорецът Keranov пък ще реди хип-хоп рими заедно с Manata и JAY, ще има изпълнения и на Fyre & Theo, както и на Гумени глави и R&B Records All Stars. На 2 септември „Beerфест“ ще е на рок вълна заедно с Rockstage, Nikeca, Linkin Park Real Tribute от Унгария и Red Hot Chili Peppers Real Tribute от Сърбия. През последната вечер на фестивала на сцената ще се качат Аудиосфера, Calebrity, Inner Glow, а финалът ще е с музиката на Остава.

Присъстващите отново ще могат да посетят тематични кътове. А входът през всяка от музикалните вечери е свободен.

Първото издание на "Beerфест" беше през 2015 година и оттогава се превръща във важна част от календара с културни събития на Стара Загора. Негови организатори още от старта му са община Стара Загора и пивоварна "Загорка".