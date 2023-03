Лени Кравиц ще пее на церемонията за връчването на наградите "Оскар" тази неделя

Музикалната рокзвезда Лени Кравиц ще пее по време на церемонията за връчването на наградите "Оскар" тази неделя, 12 март, в "Долби Тиътър" в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес.

Той ще се изяви по време на частта от шоуто, в която се отдава почит на починалите кинозвезди.

Церемонията за присъждането на наградите на американската Академия за кинематографично изкуство и наука ще започне в 20 часа местно време (6 часа българско време на 13 март) и ще се излъчва на живо по телевизия Ей Би Си.

Водещ на шоуто за трети път ще бъде Джими Кимъл. Той за последно води церемонията през 2018 г. След последното участие на Кимъл, шоуто няколко години беше без водещ.

Миналата година церемонията беше в ръцете на трио - комедийните актриси Ейми Шумър, Реджина Хол и Уанда Сайкс. В реклама за тазгодишното шоу, която е в стила на "Топ Гън: Маверик", Джими Кимъл обяснява, че е правилният човек за изпълнението на задачата но също така отбелязва, че не може да получи шамар, защото "много плача".

Десетте продукции, които се състезават за отличието в категорията за най-добър филм, са: "На Западния фронт нищо ново", "Аватар: Природата на водата", "Баншите от Инишерин", "Елвис", "Всичко навсякъде наведнъж", "Семейство Фейбълман", "Тар", "Топ Гън: Маверик", "Идиотският триъгълник" и "Жените говорят".

Сред известните личности, които ще излязат на сцената на "Долби Тиътър", за да обявят победителите и да връчат статуетките, са: Холи Бери, Антонио Бандерас, Елизабет Банкс, Джесика Частейн, Хю Грант, Салма Хайек Пино, Никол Кидман, Флоранс Пю, Сигорни Уивър, Кара Делевин, Ева Лонгория, Джон Трвалота, Ариана ДеБоуз, Трой Коцур, Дженифър Конъли, Мелиса МакКарти и още цяла плеяда звезди.

Академията за кинематографично изкуство и наука обяви, че победителите във всички категории ще бъдат обявени в излъчваното на живо шоу. (Миналата година някои от лауреатите бяха предварително записани, което предизвика скандал сред членовете на академията.)

Очакват се музикални изпълнения на номинираните за най-добра песен от филм, като Риана ще изпее "Lift Me Up" от "Черната пантера: Уаканда завинаги", а Рахул Сиплигундж и Кала Бхайрава ще представят "Naatu Naatu" от индийския епос "RRR". Лейди Гага обаче няма да се включи в шоуто с "Hold My Hand" от "Топ Гън: Mаверик", отбелязва Асошиейтед прес.