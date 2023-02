Лизо печели "Грами" за запис на годината с "About Damn Time"

Американската певица Лизо победи големите фаворитки Бионсе и Адел и спечели снощи приза за най-добър запис на годишните награди "Грами" с песента си "About Damn Time", предаде Франс прес.

В тази награда има нотка на възмездие за Лизо. През 2020 г. се очакваше тя да бъде големият победител в този музикален еквивалент на наградите "Оскар", но в крайна сметка загуби от поп явлението Били Айлиш.

За запис на годината бяха номинирани "Break My Soul" на Бионсе, "As It Was" на Хари Стайлс, "Woman" на Доджа Кет, "Easy On Me" на Адел, "Don't Shut Me Down" на АББА, "Good Morning Gorgeous" на Мери Джей Блайдж, "Bad Habit" на Стив Лейси, "The Heart Part 5" на Кендрик Ламар, "About Damn Time" на Лизо и "You and Me On the Rock" на Чарли в сътрудничество с "Луциус".