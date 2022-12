Филип Александров и Майкъл Флеминг смесват музикални стилове в универсален език

Взимаме различни елементи от музиката и ги събираме, за да създадем нещо различно, което обаче да има универсалния език и да говори на всеки. Това казаха пред БТА вокалистът Майкъл Флеминг - Malik и Филип Александров - Fingertone. Двамата представиха за първи път в Бургас втория си съвместен дългосвирещ албум "Jungle Brain".



Придружени на сцената от басиста Боян Златков (Plastic HiFi), който е и звуков инженер на записа, Fingertone & Malik предложиха на публиката програма от около час и половина, изпълнена с различно настроение. Тяхната смесица от соул, джаз, фънк и хип-хоп предизвика както танци на фона на песни като "Buck The System", "Motivated", "Bodyrocker" и "All That I Know", така и по-меланхолични мигове с композиции като "Day 7", "Funk Yeild the Floor" и "View in to Time". Последната е посветена на починалия през март 2022 г. български музикант Йордан Ставрев - Бирата, когото музикантите не пропуснаха да споменат и почетат от сцената. В концертната им програма попаднаха и песни от предишния им албум от 2018 г. "Spiritual Funk To The Groove", сред които "Something Special" и "When I'm On It".



Новият им дългосвирещ запис "Jungle Brain" бе издаден официално в края на септември 2022 година, а първото му представяне пред публика бе в София в началото на декември. Продуцент и автор на музиката в него е пианистът, тромпетист и композитор Филип Александров, познат в музикалните среди с псевдонима Fingertone и с участието си в групи като Phuture Shock и Groovey Bone Crusher, както и от съвместната му работа с редица български изпълнители. Текстовете са на родения в САЩ Майкъл Флеминг, който от години живее в България и когото публиката познава също като вокал на популярната група Tri O Five. Както и в предишния им албум, и в този две от песните ("All That I Know" и "Funk Yeild the Floor") са записани съвместно с певицата Рут Колева. Обложката е на живеещата в Амстердам българска илюстраторка Мариана Танчева.



"По албума работихме около две години. За осъществяването му ни съдействаха Национален фонд "Култура" и "Музикаутор". Това беше полезно не само финансово, но ни помогна да влезем и в конкретни срокове, защото понякога творческият процес може да продължи твърде дълго", разказа за БТА Филип Александров. Той подчерта и благодарността им за подкрепата от Рут Колева, диджей Groovy, звуковия инженер Боян Златков и всички, останали "зад кадър" и помогнали за издаването на албума.



Макар да са официално на сцената като дует от 2018 г., пред БТА двамата обясниха, че познанството им датира от доста преди това. "Запознахме се някъде около 2014 г., но в началото не правехме музика. По-скоро разговаряхме, слушахме музика, опознавахме се като личности. Правенето на музика се получи като логическо продължение на по-късен етап", разказа още Филип Александров и добави: "Опитваме се да създадем наш стил, повлиян от любимите ни изпълнители. За мен е голямо предимство да работя с човек като Майкъл, защото той има много богата музикална култура, особено като човек, който е израснал там, където са се развили много от любимите ни стилове като соул, госпъл и хип-хоп. Ако човек прави музика на английски език в България, е много по-добре да го прави с някой, на когото е майчин език. Не знам дали това, което правим, е на световно ниво, но искаме да правим качествена музика".



Майкъл Флеминг допълни: "Без смесването на музиката и стиловете не можем да се движим напред. Няма как вече да си само в един стил като аренби например. Трябва да смесиш аренби с госпъл, с фънк, с прогресив, със скречове. Онова, което се опитваме, е да покажем на по-младото поколение как да смесва стиловете и така да продължава да твори завинаги".



Той няма отговор на въпроса какво вдъхновява текстовете му. "При мен музиката и нотите сякаш ми говорят. Аз чувам музиката различно от други музиканти. Мисля, че това прави всички ни специални, защото всички имаме основата, но я интерпретираме различно. Музиката има силата да ни събира, независимо какви сме като хора. Дори да си кофти човек, музиката може да те обедини, защото емоциите извън нея нямат значение - важна е емоцията, която влагаме в музиката. Затова и за мен текстовете са като нещо, което идва от друга планета, като сигнал, който улавям и се опитвам да го предам и да достигна до всички".



Филип Александров допълни, че помощта от различните програми, по които са кандидатствали, е полезна, "ако човек има ясна идея какво точно иска да представи". Той казаа още, че това е важно, защото според него трябва да има "повече ъндърграунд неща", макар той да не се смята за такъв артист. "Просто това прави живота и музикалната сцена по-интересни. В ъндърграунда е енергията, която задвижва всичко останало", добави той.



Албумът "Jungle Brain", освен в популярните стрийминг платформи, се разпространява и на компактдискове, които се предлагат по време на концертите им. Досега такива е имало, освен в София и Бургас, също и във Варна и Пловдив. За предстоящи дати двамата публикуват информация във Фейсбук страниците си.