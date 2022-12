Коледни класики на Марая Кери и "Уам!" оглавиха германската класация за сингли

Когато хитът на Марая Кери "All I Want For Christmas Is You" превземе върха на класициите, това означава само едно - че коледните празници наближават, писа ДПА.

Коледната класика на певицата от 1994 г. отново е номер едно в германската музикална класация за сингли от началото на декември. На втора позиция е следва "Last Christmas" на "Уам!" от 1984 г., съобщиха от компанията GfK Entertainment.

Друг хит от 80-те години на миналия век - "Merry Christmas Everyone" на Шейкън Стивънс, заема петата позиция в германския чарт.

Музика, несвързана с предстоящите празници, също успя да пробие в топ 5. На трето място е "Zukunft Pink" на Петер Фокс, а "Unholy" на Сам Смит и Ким Петрас заем четвъртата позиция.

Общо 40 коледни песни са намерили място в класацията за сингли в Германия тази седмица. Класацията на GfK Entertainment покрива 90% на музикалните продажби в Германия, като се основава на данни за продажби от 2800 търговски компании, включително портали за даунлоуд и стрийминг платформи.