За британските звезди наследството, оставено от кралица Елизабет Втора, е "несравнимо"

Британските кино и музикални звезди като Хелън Мирън, Даниъл Крейг и Елтън Джон отдадоха почит към покойната кралица Елизабет Втора и нейното "несравнимо наследство", предадоха информационните агенции.

Актрисата Мирън, която изигра монарха на филмовия екран и на сцената, описа Елизабет Втора като "въплъщение на благородството".

В публикация в профила си в Инстаграм Хелън Мирън, носителка на награда "Оскар", сподели, че е горда, че е живяла по време на управлението на Елизабет Втора. "Скърбим за жена, която, със или без короната, бе олицетворение на благородството."

Звездата от филмите за приключенията на Джеймс Бонд Крейг заяви, че кралицата оставя "несравнимо наследство и много ще липсва".

"Аз, както много други, бях дълбоко натъжен от новината и мислите ми са с кралското семейство, с тези, които тя обичаше, и с всички онези, които я обичаха", заяви актьорът в изявление за информационната агенция Прес асосиейшън.

Сър Елтън Джон сподели в онлайн изявление, че кралица Елизабет Втора е била огромна част от живота му "от детските му години до днес". "Заедно с останалата част от нацията, аз съм дълбоко натъжен да чуя новината за смъртта" й, написа той.

"Присъствието й беше вдъхновяващо и преведе страната през някои от нашите най-велики и най-мрачни моменти ... Кралица Елизабет е огромна част от живота ми - от детството до днес и ще ми липсва много", написа още Елтън Джон.

Певецът отдаде почит на кралица Елизабет Втора и на концерта си снощи в Торонто. "Аз съм на 75 години и тя беше с мен през целия ми живот, чувствам се много тъжен, че вече няма да бъде с мен", каза той. „Радвам се, че е в покой, тя го заслужава. Работи много усилено." След това сър Елтън Джон изпълни песента си от 1974 г. "Don't Let the Sun Go Down on Me".

Мик Джагър също си спомни как кралицата "винаги е била тук" през целия му живот. Фронтменът на групата "Ролинг стоунс" сподели снимка на монарха в своя профил в Инстаграм и написа: "През целия ми живот Нейно Величество кралица Елизабет Втора винаги е била тук. Мога да си спомня, че в детството си гледах най-важните моменти от нейната сватба по телевизията. Помня я като красива млада дама, като много обичаната баба на нацията". Групата "Ролинг стоунс" изрази "най-дълбоко съчувствие" на кралското семейство след новината.

И Пол Маккартни отдаде почит на кралицата с кратко, но мило съобщение в своя акаунт в Инстаграм. До снимка на Елизабет Втора от младостта й 80-годишният музикант написа: "Бог да благослови кралица Елизабет Втора. Да почива в мир. Да живее кралят".

Андрю Лойд Уебър описа кралицата като "вдъхновение за света" по време на цялото й управление. В изявление, разпространено в Туитър, той написа: "През целия си живот кралицата бе постоянната опора не само на Великобритания и нейната любима Британска общност, но и вдъхновение за света".

Авторката на романите за приключенията на Хари Потър Джоан Роулинг смята, че кралицата е "заслужила почивката си". Според нея "тя изпълни дълга си към страната до смъртта си и се превърна в траен, положителен символ на Великобритания по целия свят. Тя заслужи почивката си."

В официалния си профил в Туитър Мечето Падингтън, което е герой в поредица от детски книжки и филми, също засвидетелства своето уважение към кралицата: "Благодаря ви, госпожо, за всичко." Двамата наскоро се появиха заедно в комедиен скеч като част от празненствата за платинения юбилей на монарха, в който споделяха сандвичи с мармалад и чай в Бъкингамския дворец.

Изпълнителката от разпадналата се момичешка банда "Спайс гърлс" Мел Би публикува в Инстаграм снимка, изобразяваща среща на групата с Елизабет Втора. "Днес е най-тъжният ден. Загубихме една невероятна дама, с която всички израснахме и уважавахме толкова много", гласи постът й.

Сред другите британски знаменитости, които отдадоха почит, са Стивън Фрай, Ози Озбърн, Сю Пъркинс, Виктория Бекъм и Филип Пулман.