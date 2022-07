Хари Стайлс оглави за шеста непоследователна седмица британската класация за албуми с "Harry's House", който спечели повече първи места от албумите на групата "Уан дайрекшън", направила го известен, съобщи официалната компания, следяща продажбите.

С групата Хари Стайлс беше на първо място в британската класация с четири албума - "Take Me Home" от 2012 г., "Midnight Memories" от 2013 г., "Four" (2014 г.) и "Made in the A.M." (2015 г.). Те са оглавявали британската класация общо пет седмици - по-малко от третия самостоятелен албум на Хари Стайлс.

Най-високият дебют за седмицата е на Мейбъл - тя зае второ място с албума "About Last Night".

Трети е Ед Шийран с "=" (Equals). Англо-филипинската авторка на песни и певица Бибадуби - Биатрис Лаус зае четвъртото място с "Beatopia". Пети е Джордж Езра с "Gold Rush Kid". Новият албум на Лизо "Specials" се класира на шесто място.

На първо място в британската класация на синглите е шотландското дуо "Ел Еф систем" с "Afraid to Feel". Хари Стайлс е втори с "As It Was". Трети е Джордж Езра с "Green Green Grass".