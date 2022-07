Хари Стайлс остава начело на класацията на "Билборд" за сингли

Британският певец Хари Стайлс оглавява класацията на "Билборд" за сингли с "As It Was" за девета непоследователна седмица, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителят запазва лидерската си позиция от миналата седмица.

Второто място в чарта е за Лизо с парчето “About Damn Time”, като тя се изкачва позиция нагоре.

Трети в Хот 100 на "Билборд" се нарежда Джак Харлоу с "First Class", като слиза с позиция надолу.

На четвърто място е Кейт Буш с парчето си от 1985 г."Running Up That Hill", което възкръсна благодарение на хитовия сериал "Странни неща" на стрийминг платформата Нетфликс. Песента се изкачва с две позиции от миналата седмица.

В челната петица на класацията за сингли на "Билборд" място намира и рапърът Фючър с парчето “Wait for U”, в което участват Дрейк и Темс. Песента пада с позиция от миналата седмица.