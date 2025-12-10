Мила Роберт пуска нов сингъл с послание срещу страха, несправедливостта и мълчанието

Мила Роберт представя „Свобода“ – нов сингъл, който носи послание за промяна, лична смелост и обща отговорност. Песента излиза в момент на нарастващо обществено напрежение и усещане за нужда от ново начало, с послание срещу страха, несправедливостта и мълчанието и като символ на времето, в което живеем, по думите на самата изпълнителка.

„Свобода" е символ на новото време, което идва. Революцията е във въздуха, съединението прави силата дори когато е вследствие на всеобщо недоволство. Мисля, че няма по-подходящо време за тази песен“, казва още Мила Роберт. Допълва, че „Свобода“ е освобождение от всичко, което ни спира – както отвън, така и вътре в нас: „Исках да завърша годината си с нея в името на свободата от всичко, което ни пречи. Свобода от несправедливост, корупция, алчност, манипулации и хаос. Свобода от собствения ти срам и страх от това да заявиш себе си, да не бъдеш съден и отхвърлен“.

„Има смисъл да имаш надежда, че по-добро бъдеще е възможно да предстои. Не зависи напълно от нас, но все пак много неща можем да променим, ако решим. Ако сме заедно в това. Идва време за свобода“, каза още Мила Роберт.

„Ако лицата във видеото ви напомнят на реални или хипотетични ситуации – това е вашето възприятие. Заедно ли сме в това?“, пита певицата.

„Свобода“ ще бъде част и от следващия ѝ концерт в София на 17 декември, в „Строежа“.

/ДД