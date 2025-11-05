Читателският клуб "Баба Райна" кани шуменци на среща с писателя Боян Йорданов

Читателският клуб “Баба Райна” в Шумен и издателство “Жанет 45” организират на 8 ноември в къща “Баба Райна” в града среща разговор с писателя Боян Йорданов, съобщиха от клуба.

Йорданов ще представи втория си роман “Под месечината, огромна като тиква”, който беше номиниран за литературните награди "Перото", в категория "Проза".

Боян Йорданов е автор и на романа „Възлюбените“ (2022 г.). Негови разкази са публикувани в „Литературен вестник“, списание „Страница“ и в различни електронни издания, припомниха от читателския клуб в Шумен.

Читателският клуб "Баба Райна" организира среща и с писателката Симона Панова на 11 октомври в едноименната къща в Шумен, на ул. „Цар Освободител“ №156.