Фонд на фондовете подписа договори по най-значимия си финансов инструмент за текущия програмен период ”Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“

Фонд на фондовете (ФнФ) подписа договори с двата избрани финансови посредника – "Уникредит Булбанк" и ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове", за изпълнение на финансов инструмент "Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика", съобщиха от институцията.

ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" ще управлява публичен ресурс в размер на близо 80 млн. евро, а "Уникредит Булбанк" – 82,5 млн. евро. Инструментът е под формата на портфейлна гаранция, като е предвидена възможност за комбиниране с безвъзмездна финансова помощ в рамките на една операция.

Посредниците могат да предоставят заедно с финансирането и безвъзмездна финансова помощ под формата на техническа подкрепа за изготвяне на енергийно обследване и/или като капиталова отстъпка за погасяване на част от заема след изпълнение на инвестицията и отчитане на постигнатите резултати, се посочва в съобщението.

Средствата са осигурени по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021–2027 (ПКИП), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съобщиха от ФнФ.

На официалното подписване присъстваха Красимир Якимов, заместник-министър на иновациите и растежа, Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", изпълнителните директори Александър Георгиев, Александър Ненков, Бисер Петков и експерти от Фонд на фондовете. Подписващи от страна на ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" бяха Кристоф де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на "KейБиСи Груп в България" (KBC Group в България), Франк Янсен, изпълнителен директор на ОББ, Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ, Виктор Йоцов, изпълнителен директор на Фонд за устойчиво градско развитие и Стоян Ставрев, управител на Българска консултантска организация. От страна на "Уникредит Булбанк" подписаха представляващите банката Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на УС и Борислав Бангеев, главен директор ”Корпоративно банкиране" и член на УС. На събитието присъстваха и представители от страна и на двата избрани посредника.

Портфейлната гаранция ще се предоставя от ФнФ на посредниците и ще покрива частично риска от загуба - до 80 процента - по заемите на крайните получатели. Очаква се избраните посредници да осигурят кредитен портфейл от над 500 милиона евро, чрез който при облекчени условия ще се финансират малки, средни и големи предприятия за инвестиции, насочени към енергийна ефективност и въвеждане на кръгови модели на производство.

По официална информация продуктът за кръгова икономика е сред най-значимите инструменти на ФнФ за новия програмен период и цели да ускори прехода към ресурсно ефективно, нисковъглеродно и устойчиво производство, като предлага финансиране при облекчени условия и възможност за съчетаване с безвъзмездна помощ.

Над 80 процента от ресурса са насочени към по-слабо развитите региони на страната, с цел постигане на по-голям териториален баланс и стимулиране на устойчиви инвестиции извън столицата.

"С подписването на тези договори преминаваме от планиране към реално прилагане на един от най-важните инструменти за зелен преход в българската икономика. Чрез партньорството между държавата, Фонд на фондовете и финансовите институции осигуряваме на бизнеса достъп до устойчиво и предвидимо финансиране, което ще му помогне да се модернизира и да бъде конкурентоспособен в една все по-зелена икономика," заяви по време на събитието Красимир Якимов, заместник-министър на иновациите и растежа.

Инструментът "Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика" е насочен за постигане на зелена, по-ефективна и конкурентна икономика в съответствие с целите на ЕС и националните приоритети.

От август досега Фонд на фондовете е сключил два договора за дялови финансови инструменти по текущия програмен период 2021–2027 - с "Витоша Венчърс II" за управлението на Фонд "Предприемачество - Ранен етап" и с „Байена Венчърс“ за управлението на Фонд "Предприемачество - Растеж".