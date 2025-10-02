Търговското изложение "Доверете се на българското" ще бъде отрито в София утре

Двадесет и третото издание на търговското изложение "Доверете се на българското" ще се състои от 3 до 12 октомври до пилоните на Националния дворец на културата, съобщиха от Българска търговско-промишлена палата, която е организатор на форума.

От 10:00 до 19:30 ч. посетителите ще могат да си купят продукти от малки български фирми, които представят своите изделия изключително по изложения. Ще има нови колекции спортни и елегантни облекла. Фирма от Трявна ще предложи трикотажни изделия. Участници ще покажат чанти и обувки от естествена кожа. Производител от Русе ще се погрижи за облеклото за най-малките. Казанлъшка фирма ще представи разнообразие от хавлиени изделия, а производител от Пловдив участва с бродирани ризи и тениски.

Изложението е под патронажа на Столичната община.