Договорени са 50 процента от всички средства по оперативнитe програми, обяви Томислав Дончев в парламента

Разплатените средства по всички оперативни програми достигат 3,3 млрд. лева. Договорени са 12 млрд. лева, което е 50 процента от всички средства. Като процес договарянето е ускорено с 50 процента, а плащанията - с 80 на сто. Това каза Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа, в отговор на депутатски въпрос от парламентарната група на "ГЕРБ/СДС" в днешния парламентарен блитц контрол относно изпълнението на оперативните програми в рамките на кохезионната политика и процеса на усвояване на европейско финансиране.

"За 8-9 месеца, в резултат на сложни колективни усилия, можем да се похвалим с ускорение в изпълнението на всички програми", посочи вицепремиерът Дончев и уточни, че средствата по оперативните програми съставляват две трети от европейското финансиране за България.

Според него правителството има вече времеви комфорт, защото срокът на изпълнение на програмите е 2030 година, но и добави, че има годишни цели, които не трябва да се пропускат, защото тогава България ще загуби средства.

Предизвикателствата, според вицепремиера Дончев, остават проектите в сферата на т. нар. тежка инфраструктура във ВиК сектора, пътища и железници.

Изпълнението на тези програми в срок, по думите му, ще зависи от наличието на политическо съгласие и хоризонт.