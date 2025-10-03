Подробно търсене

Договорени са 50 процента от всички средства по оперативнитe програми, обяви Томислав Дончев в парламента

Делян Петришки
Договорени са 50 процента от всички средства по оперативнитe програми, обяви Томислав Дончев в парламента
Договорени са 50 процента от всички средства по оперативнитe програми, обяви Томислав Дончев в парламента
Парламентът провежда редовно заседание в сградата на Народното събрание. На снимката (от ляво надясно): вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.Снимка: Минко Чернев/БТА
София,  
03.10.2025 09:52
 (БТА)

Разплатените средства по всички оперативни програми достигат 3,3 млрд. лева. Договорени са 12 млрд. лева, което е 50 процента от всички средства. Като процес договарянето е ускорено с 50 процента, а плащанията - с 80 на сто. Това  каза Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа, в отговор на депутатски въпрос от парламентарната група на "ГЕРБ/СДС" в днешния парламентарен блитц контрол относно изпълнението на оперативните програми в рамките на кохезионната политика и процеса на усвояване на европейско финансиране. 

"За 8-9 месеца, в резултат на сложни колективни усилия, можем да се похвалим с ускорение в изпълнението на всички програми", посочи вицепремиерът Дончев и уточни, че средствата по оперативните програми съставляват две трети от европейското финансиране за България. 

Според него правителството има вече времеви комфорт, защото срокът на изпълнение на програмите е 2030 година, но и добави, че има годишни цели, които не трябва да се пропускат, защото тогава България ще загуби средства. 

Предизвикателствата, според вицепремиера Дончев, остават проектите в сферата на т. нар. тежка инфраструктура във ВиК сектора, пътища и железници. 

Изпълнението на тези програми в срок, по думите му, ще зависи от наличието на политическо съгласие и хоризонт. 

/ЕС/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:22 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация