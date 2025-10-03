Две села в община Враца са с прекъснато електрозахранване заради мокрия сняг

Две села в община Враца, в които вали мокър сняг, са с прекъснато електрозахранване, казаха за БТА от Община Враца. Това са Лютаджик и Згориград, като в с. Згориград вече има екипи, които работят. В останалите населени места от общината към момента няма подадени сигнали за проблеми.

Според Националния институт по хидрология и метеорология температурата във Враца към 9 часа е била 2 градуса, продължава да вали дъжд, примесен с мокър сняг. През изминалото денонощие средната температура във Враца е била 2,2 градуса, а в другия край на областта, в района на Оряхово - 6,3 градуса.