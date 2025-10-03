Община Бургас обяви частично бедствено положение, пропаднал е мостът в района на вилна зона "Черниците"

Частично бедствено положение е въведено на територията на община Бургас. Заповедта е на кмета Димитър Николов. Това съобщиха от общинския пресцентър.

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на Бургас, кварталите, рибарското селище "Ченгене скеле", село Маринка, вилна зона "Черниците".

Според данните на хидрометеорологичната станция в района на "Черниците" за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд. Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона. В квартал "Крайморие" количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в квартал "Победа". Движението от комплекс "Меден рудник" към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на магазин "Мосю Бриколаж".

Затворен е сухопътният достъп до рибарското пристанище "Крайморие", там има преобърнати 5 лодки.

Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони.

Движението на автомобили в района на рибарското селище и "Черниците" е ограничено.

Частичното бедствено положение ще бъде в сила до 6 октомври.

В обшина Царево беше обявено бедствено положение тази сутрин.