Космическото командване на Обединеното кралство заяви, че Русия всяка седмица се опитва да заглуши сигнала на негови сателити

Русия редовно се опитва да заглуши сигнала на британски военни сателити, каза началникът на Космическото командване на Обединеното кралство, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА.

Генерал-майор Пол Тедман заяви в интервю за Би Би Си, че руските сили "всяка седмица" се опитват предизвикат нарушения във военните дейности на Обединеното кралство и внимателно наблюдават космическите средства на страната. "Нашите сателити са заглушавани от руснаците", добави той.

Великобритания разполага с шест военни сателита за комуникации и наблюдение, които са оборудвани с технически средства срещу заглушаване. Но не само британските космически апарати за застрашени от външни смущения. Миналия месец германският министър на отбраната Борис Писториус каза, че Русия е следяла два сателита "Интелстат" (Intelsat), използвани от Бундесвера. "Те могат да заглушават, манипулират и да предизвикват кинетически смущения по сателитите", обясни Писториус на пресконференция в Берлин.

В отговор на нарастващото международно напрежение Великобритания и САЩ миналия месец проведоха първите си съвместни маневри със сателити в космоса. Военнослужещи от двете страни приветстваха учението като голяма стъпка към развитието на сътрудничество в тази област.

Между 4 и 12 септември американски спътник извърши инспекция на британски космически апарат в рамките на операция "Олимпийски защитник" - съвместен военен проект, насочен към подобряване на защитата на сателитите.

"Не може да не бъда удовлетворен и горд от напредъка, който постигаме с нашите съюзници", каза британският генерал по повод учението. "Сега заедно с нашите съюзници извършваме авангардни операции в орбита, за да пазим и защитаваме общите ни национални и военни интереси в космоса", добави той.