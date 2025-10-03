Подкопан е пътят за село Изгрев, община Царево, призовават се гражданите да избягват пътувания и към къмпингите "Арапя" и "Нестинарка"

Подкопан е пътят за село Изгрев, община Царево, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Установено е компрометиране на пътната настилка вследствие на проливните дъждове. От Общината призовават гражданите да не предприемат пътувания от и към село Изгрев, както и към къмпингите "Арапя" и "Нестинарка", докато ситуацията не бъде овладяна.

Отчетените количества дъжд надхвърлиха 200 мм в рамките на пет часа, посочват още от пресцентъра на Община Царево.

Екипи на място извършват проверки и наблюдение на критичните точки. Обстановката остава динамична.