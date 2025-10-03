Подробно търсене

Подкопан е пътят за село Изгрев, община Царево, призовават се гражданите да избягват пътувания и към къмпингите "Арапя" и "Нестинарка"

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Подкопан е пътят за село Изгрев, община Царево, призовават се гражданите да избягват пътувания и към къмпингите "Арапя" и "Нестинарка"
Подкопан е пътят за село Изгрев, община Царево, призовават се гражданите да избягват пътувания и към къмпингите "Арапя" и "Нестинарка"
снимка: Христо Стефанов/БТА (ПБ)
Царево,  
03.10.2025 09:57
 (БТА)

Подкопан е пътят за село Изгрев, община Царево, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Установено е компрометиране на пътната настилка вследствие на проливните дъждове. От Общината призовават гражданите да не предприемат пътувания от и към село Изгрев, както и към къмпингите "Арапя" и "Нестинарка", докато ситуацията не бъде овладяна.

Отчетените количества дъжд надхвърлиха 200 мм в рамките на пет часа, посочват още от пресцентъра на Община Царево.

Екипи на място извършват проверки и наблюдение на критичните точки. Обстановката остава динамична.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:21 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация