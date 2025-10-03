Подробно търсене

Затворен е пътят Царево – Малко Търново заради компрометиран мост при село Изгрев

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
снимка: Христо Стефанов/БТА, архив
Царево,  
03.10.2025 09:56
Мостът над река Изгревска при село Изгрев, община Царево, е с компрометирана конструктивна цялост, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Бургас. Поради възникналото пропадане се затваря за движение републикански път II-99 Царево – Малко Търново, в участъка от изхода на град Царево в посока Малко Търново. Проблемният участък се намира на около 1 км след село Изгрев в посока село Българи.

От Областната управа информират, че за пътуващите се предлага алтернативен маршрут: преминаване през село Визица и местността Босна, откъдето се излиза отново на главния път.

Областна администрация – Бургас призовава водачите да се движат с повишено внимание и да следват указанията на компетентните органи.

