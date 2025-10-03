Явор Костадинов показва „Нещо, което отнасяш със себе си“ в Съюза на българските художници

„Нещо, което отнасяш със себе си“ е заглавието на новата изложба на Явор Костадинов. Тя ще бъде открита на 8 октомври в галерията на Съюза на българските художници (СБХ) на столичната улица „Шипка“ 6 и ще бъде достъпна за публиката до 24 октомври, съобщават домакините.

Формално изложбата е съставена от две нива. Първото, датиращо от 2021 г., включва цветни ескизи и рисунки върху хартия – откъснати страници от полуабстрактен визуален дневник, изпълнен с образи от градините, улиците, храмовете, парковите пространства на един социално-дистанциран Париж от времето на пандемията. Второто ниво, от настоящата 2025-а, съдържа живописни произведения, базирани върху фрагменти и интерпретиращи сюжети от натрупания преди пет години материал, отбелязват от СБХ.

По думите им погледът към този, така добре познат в световен мащаб град е особен, някак отстранен. „Запечатаните места са места на убежище и съзерцание. Места, където по-често можеш да мернеш сюблимното независимо от актуалната ситуация, макар че то дебне отвсякъде. Типичните и разпознаваеми места в градската среда присъстват, но само фрагментарно. Човешкият образ се появява откъслечно и от дистанция. Наред с рисунките и скиците, правени на живо, се нареждат и множество условни и полуабстрактни пространства и композиции, водени повече от емоционалното, отколкото от визуалното възприятие. В много от тях фрагменти от видяното взаимодействат с несъзнаваното и създават нови автономни образни конструкции“, казват от екипа.

Те посочват, че серията от нови произведения стъпва върху визуалния запис отпреди пет години, като в чисто живописен план някои идеи са изследвани допълнително и надградени. Целият процес може да бъде разгледан и като опит за свързване с преживяното или своеобразна археология на емоциите. Процес на дълбаене и разкриване, който, макар и невинаги приятен, е повод за реинтеграция и търсене на баланс, казват още организаторите.

Явор Костадинов e роден през 1993 г. в Пловдив. Завършва Националната художествена академия (НХА), специалност „Живопис“, магистърска (2018) и бакалавърска степен (2016). 2015 учи в Accademia di belle arti di Brera, Милано, Италия. В периода 2019 – 2021 е хоноруван асистент, дисциплината „Живопис“ в катедра „Текстил“ – изкуство и дизайн - НХА. От 2020 е член на СБХ. Живее и работи в Пловдив. Излага най-често в Пловдив и София. Част от колектива от създатели на Galeriata – независимо пространство за изкуство, Пловдив.

/ВСР