Областният кризисен щаб на Благоевград е в готовност да реагира при усложнение на ситуацията след валежите, съобщиха от областната управа

Областният кризисен щаб е в готовност да реагира при усложнение на ситуацията вследствие на валежите, съобщиха за БТА от Областна администрация – Благоевград. На територията на областта няма поражения след проливните дъждове от изминалото денонощие. Тази сутрин е имало паднали камъни в района на гоцеделчевското село Господинци по пътя Банско – Гоце Делчев, като веднага е започнало разчистването, съобщиха още от областната управа.

През вчерашния ден областният управител Георги Динев е проверил готовността на пътноподдържащите фирми в Благоевград. От областната администрация съобщиха още, че Областно пътно управление – Благоевград е изпратило писма до всички фирми, поддържащи пътищата в областта, да бъдат в готовност.

Както БТА съобщи, тази сутрин при тежка катастрофа в района на Кресненското ханче в Кресненското дефиле загина жена. От Областната дирекция на МВР посочиха във връзка с инцидента, че катастрофата е станала между микробус и товарен автомобил, а по първоначална информация са пострадали осем души.