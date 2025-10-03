Парламентът ще обсъди днес на второ четене промени в Закона за Националната служба за охрана, решиха депутатите

Парламентът ще обсъди днес на второ четене промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), решиха депутатите. Това ще бъде втора точка в дневния ред след блицконтрола, в който участват премиерът Росен Желязков и вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов.

Третата точка е редовният парламентарен контрол, който ще продължи до изчерпване на предвидените 17 въпроса. За това ще са необходими приблизително три часа, обясни председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Драгомир Стойнев.

Тази сутрин, малко след откриването на пленарното заседание, парламентът излезе в почивка заради липса на кворум. Преди това председателстващият заседанието направи предложение за включване на промените в Закона за НСО в програмата за деня. Преди гласуването на предложението Александър Рашев (ИТН) поиска проверка на кворума, при която се регистрираха 120 народни представители при необходими 121. Затова председателстващият заседанието обяви нова регистрация след 15 минути.

След почивката в залата се регистрираха 138 народни представители. Виждам, че са преодолени задръстванията в София, има кворум, обяви Драгомир Стойнев и заседанието продължи.

Депутатите решиха да удължат законодателната част от днешното пленарно заседание до изчерпване на точка втора – промените в Закона за НСО.