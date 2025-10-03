Подробно търсене

Еврото леко поскъпна спрямо долара

Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
Франкфурт на майн,  
03.10.2025 09:58
 (БТА)
Курсът на еврото спрямо долара леко се повиши в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се търгува за 1,1727 долара, което е повишение с 0,06 на сто. 

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1754 долара за едно евро. 

Спрямо швейцарския франк еврото се котира за 0,9350 франка или с минимален растеж от 0,02 на сто. 

По-скъпването тази сутрин в по-сериозно спрямо йената, която се търгува при 173,01 йени за евро или нагоре с 0,27 на сто. 

 

/ЕС/

