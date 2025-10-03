Повече от 20 са сигналите за отводняване от началото на днешното дежурството, съобщиха от пожарната в Пловдив

В Пловдив сигналите за отводняване от началото на днешното дежурството към този момент са повече от 20. Екипи работят и по възлови булеварди в Пловдив град - "Цар Борис III Обедините", "Марица" и "Санкт Петербург", съобщиха от пресцентъра на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Пловдив. На територията на областта няма населени места с прекъснато електрозахранване и няма постъпили данни за бедстващи или пострадали хора.

Пожарникари и спасители от сектор "Специализирани оперативни дейности" (СОД) работят по сигнали за отводняване на мазета, гаражи, подземни паркинги на жилищни сгради и подлези. Към момента са предприети всички необходими и своевременни действия за оказване на съдействие и отстраняване на последствията от проливните дъждове, посочиха от пожарната.

Цяла нощ два екипа на сектор "СОД" и екип на ВиК работиха по отводняването на част от бул. „Александър Стамболийски“ в район "Южен". Работата на място продължава и към този момент. В дейностите по отводняване се включиха и доброволци от формированието „Пловдив 112“, които оказаха съдействие на екипите при справянето с водните количества.

Общо 26 сигнала за произшествия са регистрирани през изминалото денонощие в дежурния оперативен център пожарната. От тях 10 са за паднали дървета и клони върху пътното платно и върху превозни средства.

Три от сигналите за паднали дървета са подадени от територията на Асеновград. Късно снощи временно е бил затворен и участък от пътя за село Бачково поради паднали камъни на пътното платно. Към този час движението в участъка се осъществява нормално.