Първите Годишни награди за биопроизводители на България бяха връчени във Велико Търново

Първите Годишни награди за биопроизводители на България бяха връчени по време на първото издание на най-голямото изложение на сертифицирани български биопроизводители в страната, което започна днес във Велико Търново и ще продължи до неделя, 28 септември.

В категория "Биопредприятие" бе отличено "100 процента био" ООД - производител на сокове, сладка и сушени плодове. Заместник-министърът на земеделието и храните Лозана Василева, която връчи наградата, каза, че тя е символ за доверието към българското производство и е доказателство, че българското биопроизводство може да бъде конкурентоспособно както у нас, така и в Европейския съюз (ЕС). Наградата от името на победителя прие председателят на Българската асоциация "Биопродукти" Албена Симеонова, която призова купуващите биопродукти от търговската мрежа да гледат за европейското лого за биологично производство.

Община с най-много биопродукти в обществените кухни стана Община Своге. Наградата прие заместник-кметът Нина Копринджийска. Тя каза, че отличието е признание за усилията да включат повече биопродукти в храненето на децата, учениците и хората в социалните услуги. Вярваме, че здравословното хранене е инвестиция в бъдещето, допълни Копринджийска.

Отличието "Област с най-много биопроизводители" беше присъдено на област Бургас с 396 регистрирани оператора и впечатляващо разнообразие от биопродукция. По думите на Димитър Ходулов, началник отдел в Областната администрация на Бургас, който се качи на сцената, за да вземе наградата, това число не е само статистика, а показва огромна отговорност и труд на хората, които се занимават с биопроизводство.

"Натур БГ" ЕООД получи приза за най-добър биомаркетинг. Компанията е производител на солети и барчета от Казанлък. Наградата прие управителят на фирмата Атанас Балкански, а областният управител на област Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева, която му я връчи, каза, че "Натур БГ" е семеен бизнес, действащ от 13 години, изнасящ продуктите си в осем държави, а младите в семейството са именно тези, които се занимават с маркетига.

Специална грамота за новаторство в детското хранене с биопродукти получи Община Троян, която има собствени градини за целта.

Голямата награда - "Биопроизводител на годината", отиде при земеделският производител Владимир Димитров Кънев от Павликени, който стопанисва 250 кошера. Отличието му беше връчено от министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, който подчерта своето уважение, защото пчеларството не е леко занимание. Владимир Кънев каза, че малките производители имат нужда точно от такива събития, на които да покажат своята продукция директно на потребителя.