Подробно търсене

За повече подпомагане и опростяване на процедурните изисквания за малките производители призова биопроизводител на орехи

Ивона Величкова
За повече подпомагане и опростяване на процедурните изисквания за малките производители призова биопроизводител на орехи
За повече подпомагане и опростяване на процедурните изисквания за малките производители призова биопроизводител на орехи
Биопроизводителят Рашко Денев и съпругата му, които заедно отглеждат 60 декара собствени орехови градини и 90 декара под наем в силистренския град Главиница. Снимка: Ивона Величкова/БТА
Велико Търново,  
28.09.2025 20:50
 (БТА)

Хубаво е да се помага на дребните производители, защото иначе те отиват в сивия сектор, смята биопроизводителят Рашко Денев, който заедно със съпругата си отглежда 60 декара собствени орехови градини и 90 декара под наем в силистренския град Главиница. Това каза той пред журналисти по време на най-голямото изложение на сертифицирани български биопроизводители в страната, което продължи три дни във Велико Търново и приключи днес.

Асортиментът на семейство Деневи включва орехи, орехови продукти и мурсалски чай,които са изцяло биосертифицирани.

Всичко започва със засяването на орехи преди време с мисълта чрез продажбата на плодовете им Деневи да добавят нещо към пенсиите си. Оказа се, че може да се работи много надълбоко с ореха и започнахме да произвеждаме първо масло от орехи, после тахан, брашно от орехи, наша колежка направи крем за лице от ореховото масло, разказа Денев.

Предлагат също и оцет от орехи. На въпрос как им е хрумнала идеята, производителят обясни, че със съпругата му години наред са си правили оцет от ябълки, тъй като се стараят максимално да избягват "химиите от магазините". Но им се налагало да купуват ябълките, а те били пръскани, така че отново попадали в порочния кръг на химията. Така решили да пробват дали ще стане с орехи. Първият опит не бил съвсем успешен, но след това продуктът се получил.

Най-новият им продукт е маджун от дини. По думите на Денев производството е много трудоемко. Той подчерта, че в маджуна не трябва да има никаква захар. От 400 килограма дини излизат 10 килограма маджун, необходими са поне два кубика дърва и два дни, разказа производителят, но заяви, че въпреки това усилието напълно си заслужава.

Денев подчерта, че орехът е един от най-ценните продукти - помага на имунната система и на мозъка, а продуктите от зелени орехчета съдържат йод, който помага на щитовидната жлеза, на гърлото.

Хубаво е човек да яде чисти храни, макар и малко по-скъпи, посочи производителят. Той допълни, че почти всяка седмица ходят на фермерски пазар във Варна, където вече имат и постоянни клиенти. По думите му младите са започнали вече по-масово да се насочват към биологични храни, защото могат да си ги позволят.

Рашко Денев изказа своята благодарност към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за помощта към производителите, но каза, че за малките фермери е трудно да се включват в повече изложения и може би МЗХ трябва да помисли да покриване на част от разходите за някои от тях. Хубаво е да се помага на дребните производители, защото иначе отиват в сивия сектор, каза биопроизводителят.

Според него трябва да се опростят и изискванията за малките производители.

Само аз и съпругата ми работим, а изискват две съблекални, бани, тоалетни, обясни Денев, допълвайки, че семейството му е вложило около 30 000 лева само за сградата. По думите му изискванията за малка ферма като обем документи са същите като за мандра.

Денев е на мнение, че ако процедурите бъдат опростени, много повече млади хора ще започнат да работят на светло.

/ЕС/

Свързани новини

27.09.2025 16:59

Българска компания се стреми да стане третата в Европа, която произвежда безглутенови биосолети

Българската компания "Натюр БГ" се стреми да стане третата в Европа, която произвежда безглутенови биосолети, съобщи управителят й Атанас Балкански за БТА. Компанията, която произвежда биосолети в Казанлък, вчера получи приза за най-добър
27.09.2025 16:09

Биопроизводителите у нас в момента са почти 6000, а трендът върви нагоре от 2021 г., каза за БТА Албена Симеонова от Българска асоциация "Биопродукти"

Биопроизводителите у нас в момента са почти 6000, а трендът е възходящ от 2021 г. насам. Това каза пред БТА председателят на Българската асоциация "Биопродукти" (БАБ) Албена Симеонова по време на най-голямото до момента изложение на сертифицирани
26.09.2025 19:42

Първите Годишни награди за биопроизводители на България бяха връчени във Велико Търново

Първите Годишни награди за биопроизводители на България бяха връчени по време на първото издание на най-голямото изложение на сертифицирани български биопроизводители в страната, което започна днес във Велико Търново и ще продължи до неделя, 28
26.09.2025 19:38

Биоземеделието е както икономически, така и екологичен избор, каза министър Тахов на откриването на изложение на български биопроизводители

Биоземеделието не е просто алтернатива, то е доказателство, че устойчиво земеделие с високо качество и опазване на природни ресурси могат да вървят ръка за ръка. То е избор както икономически, така и екологичен. Избор, който все повече производители
26.09.2025 07:00

Министърът на земеделието Георги Тахов ще открие първото издание на най-голямото изложение на сертифицирани български биопроизводители във Велико Търново

Първото издание на най-голямото изложение на сертифицирани български биопроизводители в страната започва днес във Велико Търново и ще продължи до неделя, 28 септември. Националният Био фест ще се проведе в парк "Марно поле" и ще представи широка

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:24 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация