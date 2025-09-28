За повече подпомагане и опростяване на процедурните изисквания за малките производители призова биопроизводител на орехи

Хубаво е да се помага на дребните производители, защото иначе те отиват в сивия сектор, смята биопроизводителят Рашко Денев, който заедно със съпругата си отглежда 60 декара собствени орехови градини и 90 декара под наем в силистренския град Главиница. Това каза той пред журналисти по време на най-голямото изложение на сертифицирани български биопроизводители в страната, което продължи три дни във Велико Търново и приключи днес.

Асортиментът на семейство Деневи включва орехи, орехови продукти и мурсалски чай,които са изцяло биосертифицирани.

Всичко започва със засяването на орехи преди време с мисълта чрез продажбата на плодовете им Деневи да добавят нещо към пенсиите си. Оказа се, че може да се работи много надълбоко с ореха и започнахме да произвеждаме първо масло от орехи, после тахан, брашно от орехи, наша колежка направи крем за лице от ореховото масло, разказа Денев.

Предлагат също и оцет от орехи. На въпрос как им е хрумнала идеята, производителят обясни, че със съпругата му години наред са си правили оцет от ябълки, тъй като се стараят максимално да избягват "химиите от магазините". Но им се налагало да купуват ябълките, а те били пръскани, така че отново попадали в порочния кръг на химията. Така решили да пробват дали ще стане с орехи. Първият опит не бил съвсем успешен, но след това продуктът се получил.

Най-новият им продукт е маджун от дини. По думите на Денев производството е много трудоемко. Той подчерта, че в маджуна не трябва да има никаква захар. От 400 килограма дини излизат 10 килограма маджун, необходими са поне два кубика дърва и два дни, разказа производителят, но заяви, че въпреки това усилието напълно си заслужава.

Денев подчерта, че орехът е един от най-ценните продукти - помага на имунната система и на мозъка, а продуктите от зелени орехчета съдържат йод, който помага на щитовидната жлеза, на гърлото.

Хубаво е човек да яде чисти храни, макар и малко по-скъпи, посочи производителят. Той допълни, че почти всяка седмица ходят на фермерски пазар във Варна, където вече имат и постоянни клиенти. По думите му младите са започнали вече по-масово да се насочват към биологични храни, защото могат да си ги позволят.

Рашко Денев изказа своята благодарност към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за помощта към производителите, но каза, че за малките фермери е трудно да се включват в повече изложения и може би МЗХ трябва да помисли да покриване на част от разходите за някои от тях. Хубаво е да се помага на дребните производители, защото иначе отиват в сивия сектор, каза биопроизводителят.

Според него трябва да се опростят и изискванията за малките производители.

Само аз и съпругата ми работим, а изискват две съблекални, бани, тоалетни, обясни Денев, допълвайки, че семейството му е вложило около 30 000 лева само за сградата. По думите му изискванията за малка ферма като обем документи са същите като за мандра.

Денев е на мнение, че ако процедурите бъдат опростени, много повече млади хора ще започнат да работят на светло.