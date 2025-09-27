Българска компания се стреми да стане третата в Европа, която произвежда безглутенови биосолети

Българската компания "Натюр БГ" се стреми да стане третата в Европа, която произвежда безглутенови биосолети, съобщи управителят й Атанас Балкански за БТА.

Компанията, която произвежда биосолети в Казанлък, вчера получи приза за най-добър биомаркетинг на първите Годишни награди за биопроизводители на България. Те бяха връчени по време на първото издание на най-голямото изложение на сертифицирани български биопроизводители в страната, което започна вчера във Велико Търново и ще продължи до неделя, 28 септември.

Успехът ни се дължи на това, че децата ни застанаха зад нас – те организират маркетинга ни и комуникацията със света, заяви Балкански.

Компанията продава на вътрешния пазар и изнася в осем държави. Балкански каза, че са стигнали до 13-14 държави, но ковид пандемията ги е върнала малко назад. Почти във всички държави, в които изнасят, контрагентите искат да продават продуктите под собствена марка. Можем да пробием като своя марка, но гоним печалбата, така че се съобразяваме с желанието на контрагента, обясни Балкански. Той допълни, че независимо под каква марка са пакетирани, техните солети могат да бъдат разпознати по надписа под европейското лого за биопроизводство.

Балкански обясни, че постоянно участват в международни панаири по света. Използват инструментите, които Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ИАМСП) и Министерството на земеделието и храните (МЗХ) предлагат за подпомагане на такива участия. Предстои им участие в голямо изложение в Саудитска Арабия през ноември, а догодина следва Китай.

От 12 години сме в този бизнес, отбеляза той. Солетите, които предлагат, са от лимец, спелта, ръж, лимец с подправки, а за износ - и овесени. Те са без животински продукти, брашната се мелят на каменна мелница, идват от проверени фермери, с които фирмата работи дълги години.

Балкански каза, че голямата им цел е да пуснат безглутенови биосолети, защото в Европа само две фирми в две държави – Унгария и Полша, правят такива. Силно се надяваме ние да сме третата, посочи той.

Относно разликите в предпочитанията на потребителите у нас и навън, Балкански отбеляза, че те са най-вече по отношение на солта. Има държави, които искат много сол, включително посолени отгоре с кристали, а в други дори има наложен данък "сол" – съдържанието на сол на 100 грама трябва да е под 0,99 процента или данъкът е по-голям. Такива са Унгария и Израел, където слагаме една четвърт от солта за вътрешния пазар, докато за други страни като Полша и Хърватия слагаме почти двойно количеството сол, разказа Балкански. Той допълни, че по убеждение правят солетите си по-малко солени.

По думите на Балкански в последните години контролът на биопроизводителите е много строг, което е гаранция, че продуктите наистина са биологични.