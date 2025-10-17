Подробно търсене

SOFIX прекъсна негативната серия в последната търговска сесия за седмицата

Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЕВ), архив
София,  
17.10.2025 18:21
 (БТА)
Основният индекс на Българска фондова борса (БФБ) SOFIX прекъсна негативната серия от три поредни понижения, постигайки ръст от 0,74 на сто до 1073,93 пункта в последната търговска сесия за тази седмица. Индикаторите BGBX40 и BGREIT добавиха 0,46 на сто и 0,29 на сто до съответно 193,74 пункта и 228,95 пункта. BGTR30 записа повишение от 0,56 на сто до 945,51 пункта, а индексът beamX отчете намаление от 0,16 на сто до 110.18 пункта.

Оборотът на основен пазар на БФБ днес достигна 2,82 млн. лева. На алтернативен пазар бяха сключени сделки за 15 710 лева, а пазарът "Бийм“ записа оборот от 85 886 лева. На сгмена MTF BSE International бе постигнат оборот от 146 714 лева.

Най-търгуваната позиция днес бе тази на "Сирма груп холдинг“ АД. Инвеститорите изтъргуваха 372 139 лота от емисията на дружеството, реализирайки оборот от близо 529 000 лева. Книжата на софтуерната компания поскъпнаха с 2,13 на сто до цена от 1,44 лева за брой. От "Сирма груп холдинг“ АД съобщиха днес, че са получили одобрение от Комисията за финансов надзор за проспекта си за двойно листване в София и Франкфурт, което приближава компанията до реализация на плановете за листване и на Франкфуртската фондова борса чрез EuroBridge сегмента на БФБ. Компанията цели акциите ѝ да започнат се предлагат на Франкфуртската фондова борса в началото на 2026 година.

Акциите на "Българска фондова борса“ АД поскъпнаха днес с 10,42 на сто до цена от 10,6 лева за брой, като това се случи в резултат на 82 трансакции за общо 21 377 лота, оформили оборот от 217 169 лева.

52 сделки за 1595 лота от емисията на "Шелли груп“ ЕД, реализираха оборот от 168 808 лева, като акциите на дружеството поевтиняха с 1,08 на сто до цена от 107,17 лева за брой.

Книжата на "Софарма“ АД поскъпнаха днес с 1,13 на сто до 2,69 лева за брой, докато тези на "Уайзър технолоджи“ АД добавиха 1,89 на сто до цена от 5,4 лева за лот. Отстъпление от 6,25 на сто записаха акциите на "Неохим“ до цена от 18 лева за брой.

