В Казанлък ще се проведе регионална дискусия на тема "Ефектът на еврозоната", организирана от Икономическия и социален съвет

Днес в Казанлък ще се проведе регионална дискусия на тема "Ефектът на еврозоната", съобщиха организаторите от Икономическия и социален съвет (ИСС). Събитието е част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България и ще се проведе в Младежкия дом с начален час 09:30. На събитието се очаква да бъде министърът на финансите Теменужка Петкова.

Целта на инициативата е да събере представители на правителството, институции, работодателски, синдикални и граждански организации, както и експерти, които да отговарят на най-често задаваните въпроси за прехода към еврото.

Сред акцентите в дискусията са влиянието на еврото върху конкурентоспособността и инвестициите, ефектите върху доходите и цените, както и практическа информация за гражданите.

Регионални дискусии по темата ще се проведат и в Свищов на 2 октомври и в Карлово на 10 октомври.