Част от бизнес клиентите на "Виваком" са със затруднен достъп до услуги заради технически проблеми при доставчик на облачни услуги

Заради технически проблеми при доставчик на облачни услуги на телекомуникационната компания "Виваком" част от бизнес клиентите на оператора имат временно затруднение в достъпа до определени услуги, съобщиха от "Виваком".

"Работим в тясно сътрудничество с компанията доставчик на облачни услуги, за да бъде установена причината и всички обстоятелства около прекъсването и за да се възстанови пълната функционалност възможно най-бързо. Доставчикът вече е ангажирал технически специалисти, които са изцяло фокусирани върху възстановяването на достъпа до засегнатите услуги и функционалности. Това е основен приоритет и за ръководството на "Виваком", което поддържа постоянна комуникация с бизнес клиентите, засегнати от ситуацията", уточняват от телекомуникационната компания по повод взетите мерки.

Основните услуги на "Виваком" – мобилни и фиксирани – продължават да работят без прекъсване.