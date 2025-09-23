Подробно търсене

Част от бизнес клиентите на "Виваком" са със затруднен достъп до услуги заради технически проблеми при доставчик на облачни услуги

Делян Петришки
Снимка: "Виваком"
София,  
23.09.2025 16:58
Заради технически проблеми при доставчик на облачни услуги на телекомуникационната компания "Виваком" част от бизнес клиентите на оператора имат временно затруднение в достъпа до определени услуги, съобщиха от "Виваком". 

"Работим в тясно сътрудничество с компанията доставчик на облачни услуги, за да бъде установена причината и всички обстоятелства около прекъсването и за да се възстанови пълната функционалност възможно най-бързо. Доставчикът вече е ангажирал технически специалисти, които са изцяло фокусирани върху възстановяването на достъпа до засегнатите услуги и функционалности. Това е основен приоритет и за ръководството на "Виваком", което поддържа постоянна комуникация с бизнес клиентите, засегнати от ситуацията", уточняват от телекомуникационната компания по повод взетите мерки. 

Основните услуги на "Виваком" – мобилни и фиксирани – продължават да работят без прекъсване.

25.04.2025 13:04

Софтуерна актуализация на мобилната мрежа, извършена от доставчик на "Виваком", е причината за затрудненията при услуги, съобщиха за БТА от оператора

Причината за техническите проблеми в мобилната мрежа на "Виваком" (Vivacom) от тази сутрин е софтуерна актуализация на мобилната мрежа, извършена от доставчик на компанията, съобщиха за БТА от пресцентъра на мобилния оператор в отговор на запитване.
25.04.2025 12:37

Комисията по транспорт и съобщения ще изиска доклад от КРС заради затрудненията с достъпа до услуги на "Виваком", съобщи Кирил Добрев

Парламентарната Комисия по транспорт и съобщения ще изисква официален доклад от Комисията за регулиране на съобщенията, която да извърши проверка по случая със затруднения с достъпа до услуги на "Виваком" (Vivacom), както и да бъдат обсъдени

