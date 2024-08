"Нов ден" в иновациите за женско здраве, от който се нуждае дори икономиката

Да осъществиш идея за стартъп звучи като достатъчно трудна задача. Тя може да бъде допълнително усложнена, когато става дума за област, изоставаща откъм научни изследвания и в немалка степен обгърната от мълчание, неудобство, дори митове.

Но това е тема, която засяга около половината население по света всеки месец - менструалният цикъл и в по-общ план женското здраве.

"Жените няма как да участват изцяло в икономиката или да осмислят напълно житейския си потенциал, ако имат гинекологични проблеми", категорична е Валентина Миланова, основател и изпълнителен директор на стартъпа "Дей" (Daye), разработил дамски тампон от индустриален коноп. Част от иновативната задача е да се осигури устойчивост при цялата дейност на компанията. Затова тампоните са направени от 100 процента органичен памук и се предлагат с апликатори, изработени от възобновяема захарна тръстика. Опаковката също изключва всякаква пластмаса.

"Винаги съм мечтала да създам бизнес в България, но стартирах в Лондон", разказва Валентина пред БТА за началото. Когато започнала своя бизнес през 2017 година, тя направила опит да набере финансиране първо у нас, но тогава не намерила инвеститори за своя стартъп. Именно това според нея е най-голямата трудност за всеки предприемач - да убеди отсрещната страна в идеята си достатъчно, за да получи средства. Т. нар. ангели или рискови инвеститори се отзовават в Лондон, където по думите й е имало повече интерес към създаването на медицински и диагностични изделия.

"В България вече в последните години се развиха силни фирми за рисков капитал, които постепенно започват да придобиват международна репутация. Операциите ни тук започнах да изграждам през 2020-2021 година, като първо отворихме малък офис и създадохме производство в България. Имаме фабрика в Илиянци и се радвам, че ни се отдаде възможността да преместя голяма част от операциите. Сега 80 процента от екипа е базиран в България", разказва тя. Екипът на "Дей" у нас и в чужбина в момента наброява 38 души.

Стартъпът има офиси в Ню Йорк, в Лондон, в Мумбай, но в София се извършва голяма част от развитието на продуктите, от маркетинговата дейност, производството, софтуерното инженерство, част от клиничните проучвания.

"Има интересни възможности в България да се развие клъстер за медицински изделия и цялостна научна иновация, тъй като има много добра инфраструктура в БАН, както и немалко български учени, които искат да работят отблизо с индустрията, за да се създават смислени продукти", смята Валентина Миланова.

През март тази година тя беше сред наградените в конкурса на Българската агенция за инвестиции "Инвеститор на годината" в категорията "Успешен стартъп". Има и друг успех - достигна до топ 20 на Програма "Най-изявените млади личности на света" (The Outstanding Young Persons in the World - TOYP) за 2024 г. и сега се бори за място сред десетте най-изявени млади личности на света. Резултатите ще станат известни през ноември по време на световен конгрес в Тайван.

До момента като предприемач тя е привлякла за своята кауза над 10 милиона британски лири, а амбицията й е компанията да се разшири на европейския и американския пазар, и да навлезе в Азия.

Поглеждайки назад, Валентина открои три основни предизвикателства пред създаването на стартъпи в областта на женското здраве.

"На първо място е финансирането. По-малко от 1 процент от целия рисков капитал в света се инвестира в женското здраве. Повечето компании са от жени предприемачи, но те получават по-малко от 2,5 процента от цялото финансиране и дори в света на женското здраве има плюс в това да си мъж - 70 процента от финансирането за иновации в областта на гинекологията е дадено на мъже предприемачи", обяснява тя.

По думите й едва 6 процента от рисковите инвеститори са жени. "Повечето мъже все още не се чувстват комфортно с темата и не виждат женското здраве като инвестиция, а като форма на благотворителност и някакъв вид социално инвестиране, но това не е вярно. В едно домакинство голямата част от решенията, свързани със здравеопазване, се вземат от жените", аргументира се Валентина.

От друга страна според нея има много инвестиционни възможности, тъй като иновациите в тази област са твърде назад.

Втората трудност е свързана с преодоляване на липсата на научни данни за женското здраве. "На нас, жените, ни се позволява да участваме в клинични изпитвания едва през 1993 г. в Америка и 1995 г. във Великобритания. Липсват данни как ни влияят основните лекарства и медицински изделия, които ползваме", каза тя. Затова от самото начало компанията й трябва да организира собствени клинични проучвания.

Първоначално тя ги финансира със собствени средства от работата си в Лондон, като първите са се провели в център за медицински изследвания в София.

"В България има прекрасна инфраструктура за клинични изпитвания и цялостно за научни разработки. Тук можеш много по-бързо да получиш одобрение от етична комисия и да започнеш набирането на данни, тъй като няма толкова много чакащи компании. А времето е от решаващо значение за стартъпите", разяснява тя.

За получаване на качествени научни данни, "Дей" си партнира с университети в Америка и Европа, както и с болници в Италия и Великобритания.

"Във всички следваме философията за отворени ресурси, което означава, че публикуваме данните, за да могат други учени да ги видят и да надградят научните заключения, до които ние сме достигнали. Третата трудност, ако успееш да намериш финансиране и да приключиш успешни научни проучвания, е, че големите платформи за реклама по света блокират всякакви теми за здравеопазване за жени", посочи Валентина Миланова.

С думи като "менопауза", "кърмене", "вагинални инфекции" директно биваме категоризирани като съдържаие за възрастни или като политическо съдържание, рекламите ни биват блокирани и не можем да достигнем до жените, които имат нужда от нашите продукти. Това е много сериозен системен проблем, подчерта тя.

В момента на дневен ред в компанията й е популяризирането в повече държавия на друга иновация - диагностичен тампон. Той е предвиден за скрининг от вкъщи за болести, предавани по полов път, инфекции и човешки папиломавирус (HPV), който е свързан с рак на шийката на матката. По думите й тестването за HPV е изключително важно, тъй като ракът на шийката на матката на глобално ниво е вторият най-смъртоносен при жените.

"Има много голяма нужда от смислени иновации в областта на гинекологията", убедена е Валентина. Компанията й продължава да разчита на рискови инвеститори, тъй като разходите й за развойна дейност са много високи.

Като вариант за развитието на стартъпи тя вижда и уреждането по законодателен път на възможността служители на фирмите да могат да получават дял от тях, за да са по-мотивирани да участват в развитието им.

Името на компанията "Дей" означава ден. Искаме да допринесем да има "нов ден" в гинекологичното здраве, ново, по-позитивно бъдеще с повече идеи и решения, които са конкретно създадени за жените", казва Валентина.

И вижда възможност за развитие в тази област във всеки следващ ден.