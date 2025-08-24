Трима бивши президенти на Шри Ланка осъдиха ареста на бившия държавен глава Ранил Викремесингхе

Трима бивши президенти на Шри Ланка днес изразиха солидарност с арестувания бивш държавен глава Ранил Викремесингхе и осъдиха задържането му като "пресметната атаката" срещу демокрацията, предаде Франс прес.

Те заявиха, че повдигнатите обвинения на Викремесингхе, който бе президент на страната от юли 2022 г. до септември 2024 г., са несериозни.

Той е обвинен за присвояването на 55 000 долара държавни средства за междинното си кацане във Великобритания на връщане от срещата на върха на групата Г-77 в Хавана и заседанието на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември 2023 г.

Седемдесет и шест годишният Ранил Викремесингхе бе настанен в интензивно отделение в основната държавна болница в Коломбо ден след като бе задържан. Лекарите съобщиха, че той страда от силно обезводняване в допълнение към изострен диабет и високо кръвно налягане.

"Това, което наблюдаваме, е пресметната атака срещу самата същност на нашите демократични ценности", заяви 80-годишната бивша президентка Чандрика Кумаратунга.

Според нея последиците от ареста на Викремесингхе ще отидат отвъд неговата съдба и могат да засегнат правата на всички граждани.

Наследникът ѝ на поста Махинда Раджапакса, 79 г., също изрази солидарност със задържания бивш президент и вчера го посети в ареста, малко преди той да бъде преместен в болница.

Маитхрипала Сирисена, 73 г., който отстрани Викремесингхе от поста на премиер през октомври 2018 г., преди да бъде принуден от Върховния съд да го върне обратно 52 дни по-късно, сега нарече задържането му "лов на вещици".

"Това, което виждаме е системна кампания за заглушаване на опозицията от новото правителство", заяви Сирисена.

Партията на Викремесингхе Обединен народен фронт вчера заяви, че обвиненията срещу него са мотивирани от опасения, че той ще се опита да се върне на власт.

Бившият президент загуби изборите за нов мандат през септември миналата година от Анура Кумара Дисанаяке, но остана политически активен, припомня АФП.

Той твърди, че пътните разходи на съпругата му до Великобритания са били платени от самата нея и не са използвани държавни средства.