Заместник-министър Николай Витанов представи пет ключови приоритета в образованието на Генералната конференция на ЮНЕСКО

България подкрепя визията за силна, приобщаваща и устойчива система на образование, която изгражда умения за живот, труд и активно гражданство. Това каза заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов по време на 43-тата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, която се провежда в Самарканд, Узбекистан, съобщи пресцентърът на ведомството.

Той представи пет основни приоритета, които България следва в рамките на визията за трансформиране на образованието. Това са повишаване на нивото на основните умения - като грамотност, математическа, научна и цифрова компетентност, засилване на STEM и STEAM образованието, подкрепа на педагогическите специалисти чрез обучение за интеграция на изкуствен интелект и цифрови ресурси, повишаване на мотивацията на учениците и насърчаване на приобщаващото образование, и намаляване на неравенствата.

„Нашата цел е чрез нови методи и подходи да направим обучението по-привлекателно, практически ориентирано и насочено към формиране на нагласи за учене през целия живот“, подчерта акад. Витанов. Той представи и ключови политики на Министерството на образованието и науката (МОН), насочени към модернизиране на българската образователна система. Сред тях са изграждането на STEM пространства във всички училища, създаването на единната електронна образователна платформа "Дигитална раница", въвеждането на обучение в електронна среда и разширяването на дуалното обучение, което засилва връзката между образованието и бизнеса.

Заместник-министърът представи и постигнатия напредък по Националния план за възстановяване и устойчивост - изграждането на центрове за високи постижения в 28 професионални гимназии, ремонтите на 42 общежития и модернизацията на над 150 учебни работилници и лаборатории.

В изказването си по време на панела „Преобразяваме утрешния ден днес: Министерски диалог за уменията, необходими за устойчиво бъдеще“ акад. Николай Витанов подчерта също, че България вижда в международното сътрудничество и в диалога между държавите ключ към осигуряване на висококачествено, приобщаващо и ориентирано към устойчиво бъдеще образование.

Генералната конференция на ЮНЕСКО се провежда от 30 октомври до 13 ноември в Самарканд, Узбекистан. Форумът събира представители на 194-те държави членки на ЮНЕСКО, както и на международни институции, академични среди и неправителствени партньори.